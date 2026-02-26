Taiwán ha descifrado la clave para que la gente se compre un coche eléctrico: pagarla

Hace unos años (en 2022) China implementó un sistema de ayudas para que tanto empresas como ciudadanos dejasen de utilizar vehículos con motores de combustión y los sustituyeran por eléctricos.

Desde entonces el número de vehículos con este tipo de motores que ha sido sustituido ya es de más de 124.000, y según fuentes oficiales, esto se traduce en una disminución de casi 530.000 toneladas de dióxido de carbono.

De las 23 millones de personas que hay en Taiwán, aproximadamente unos 14 millones se desplazan con scooters o motocicletas, que son mucho más populares que los coches allí.

Ayudas coche eléctrico | Pixabay

Las ayudas se conceden a través de una plataforma pública que contacta con propietarios de vehículos de combustión para ofrecerles un plan de sustitución por el cual, quienes decidan pasarse al eléctrico serán recompensados con 3.300 dólares taiwaneses (unos 95 euros) más subvenciones por reducción de gases contaminantes.

Esto hablando de motos o scooters, pero si nos vamos a coches o camiones ligeros la compensación puede ascender hasta los 460 euros en los casos de los diésel y en los gasolina llega "solo" hasta los 380 euros.

Coches eléctricos | EP

Por hacer una comparación en nuestra moneda, un scooter en este país ronda los 900 euros, si tenemos en cuenta que el salario mínimo son 780 euros y que las ayudas pueden llegar hasta los 460, es un incentivo muy a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión.

Además Taiwán cuenta con una infraestructura mucho mejor que la de España a nivel de cargadores y recambios para las baterías, algo que motiva mucho más a dar el salto a un vehículo 100% eléctrico.