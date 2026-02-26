Este domingo, en CC: McLaren 750 S, 70 años de Alpine y muchos más Centímetros Cúbicos

Este domingo, 1 de marzo, en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 09:45h,), tendrá especial protagonismo la deportividad en su máxima expresión, gracias al recorrido que haremos de los 70 años de la firma francesa Alpine, siempre asociada a Renault, y de la británica McLaren, máximo exponente en la competición y los grandes deportivos.

Y es que la historia de Alpine, arranca durante los años 50 en las carreras de coches por las montañas de los Alpes.

Mientras, en un concesionario francés, el encargado y piloto, Jean Redelé, soñaba con ganar uno de esos rallies. Redelé, agudizó el ingenio y convirtió su Renault 4 caballos en un coche de competición: el A106.

Poco después, en 1955, marcada por el carácter alpino y su espíritu de carreras, nacía la marca Alpine.

De Francia iremos a Italia, con otra marca mítica de las carreras ya que, con la denominación “Veloce” decorando su carrocería la marca italiana Alfa Romeo describía así a algunos de sus Giulietta y Giulia.

El adjetivo “Veloce” nació para identificar a las versiones que eran deportivas sin ser extremas. Después de muchos años sin usarlo, ha vuelto para acompañar a coches como el que probamos esta semana: el Alfa Romeo Junior Veloce...

Aunque va a ser un programa muy europeo, no dejaremos de lado lo que llega cada día de china, pues esta vez hablaremos de un SUV compacto de poco más de 4 metros, capaz de alcanzar los 1.000 km de autonomía y 90 de ellos en modo 100% eléctrico.

Parece ciencia ficción, pero la tecnología del fabricante BYD lo ha hecho realidad. El primer todocamino urbano de la marca híbrido enchufable, el Atto 2 DM-i.

Cerramos capítulo como hemos adelantado antes con una marca de grandes éxitos en la competición, una de las grandes de la Fórmula 1.

En McLaren tienen un objetivo claro cuando están desarrollando un coche nuevo: ser más ligero y rápido que el anterior. Hace unos años probamos el 720 S, una bestia tanto dentro como fuera del circuito, que ofrecía unas sensaciones de otro mundo.

El sucesor del McLaren 720 S es el 750 S. Si solo tenemos en cuenta su nombre parece que solo tiene un poco más de potencia, pero la realidad es bien distinta. No te lo pierdas...