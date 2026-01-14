No es el Toyota Supra de Paul Walker, pero este Toyota es una compra brutal en el 2026 para conquistar la ciudad

Sí, estás viendo bien: Es un Toyota Yaris con el frontal del mítico Supra naranja de Brian O'Conner en A Todo Gas. El coche que ganaba carreras ilegales en Los Ángeles y que se convirtió en una leyenda del tuning de los 2000. Llevarlo por la calle sería brutal, ¿verdad? Lástima que este animal del asfalto solo exista en Photoshop (y en nuestra imaginación).

Vale, este Yaris tuneado no es real... pero puedes hacerte con otro más moderno y que está a precio de escándalo, lo que no se sabe es si este tiene disponible el kit del Supra.

Toyota tiene ahora mismo una oferta del Yaris que termina el 20 de enero y que está francamente bien si andas buscando un coche fiable, eficiente y que no te dé problemas. Vamos, el coche sensato que tu cabeza pide aunque tu corazón todavía sueñe con el Supra naranja.

La oferta es sencilla: el Toyota Yaris (hablamos del híbrido, que es el que sale más a cuenta en este segmento) listo para llevar por unas cuotas muy ajustadas con la financiación Toyota. Sin letra pequeña ni sorpresas de última hora, que es algo que se agradece cuando estás mirando ofertas y todo el mundo te intenta colar algo.

Toyota Yaris y Toyota Supra | Toyota

¿Por qué el Yaris y por qué ahora?

El Yaris base no es el coche más emocionante del mundo, eso va por delante. No va a darte subidón de adrenalina ni vas a echar carreras con él porque las perderías casi todas, pero lo que sí te va a dar es tranquilidad absoluta a base de unos consumos ridículamente bajos gracias al sistema híbrido, fiabilidad japonesa a prueba de bombas y un mantenimiento que no te va a arruinar. Es el coche que compras cuando ya no quieres problemas, cuando quieres algo que funcione y punto.

Estamos hablando de un coche que en ciudad hace consumos de menos de 4 litros (sí, has leído bien), que tiene garantía de híbrido de años, y que cuando lo quieras vender dentro de un tiempo va a seguir valiendo algo porque los Toyota aguantan como pocos. No es glamuroso, pero no lo necesita.

Además, esta generación del Yaris está bastante bien resuelta y el interior es más moderno que antes, la conectividad funciona bien, y aunque no sea un cohete, se mueve con soltura en ciudad y no hace el ridículo en autovía. Para moverte por Madrid, Barcelona o cualquier ciudad grande es perfecto: compacto, ágil, fácil de aparcar y con un consumo que te permite olvidarte de la gasolinera durante semanas.

Toyota Yaris | Toyota

La oferta real: hasta el 20 de enero

Los concesionarios en la península están moviendo el stock de final de año, y eso se traduce en unas condiciones que no vas a ver en febrero, así que si llevas tiempo dándole vueltas a cambiar de coche, este es el momento de ir a echarle un ojo y sentarte a hablar números.

La clave está en la financiación mediante unas cuotas gestionables, entrada razonable (y en algunos concesionarios hasta te la pueden ajustar si entregas tu coche actual), y la flexibilidad de decidir al final qué haces con el coche. Es el típico plan que funciona bien si no quieres comprometerte a pagar todo de golpe pero tampoco quieres estar pagando un coche durante media vida.

No es el Supra de Brian. No tiene 300 caballos ni hace el 0 a 100 en menos de 5 segundos, y desde luego no vas a sentir que estás en una peli de Fast & Furious cada vez que lo arranques, pero seamos realistas: El 99% del tiempo vas a agradecer tener un utilitario que consume poco, que arranca siempre, que no te da sustos en el taller y que te permite moverte sin pensar.

El Yaris tuning estilo Supra de Brian seguirá siendo una fantasía de Photoshop, pero el Yaris real que puedes comprarte hasta el 20 de enero con oferta es mil veces mejor y algo más "digno" que el juvenil Toyota Aygo.