Vuelve el Retro Galicia al recinto ferial de Vigo este 2026

Los aficionados gallegos a los vehículos clásicos, de época y de colección tienen una cita el próximo mes de febrero con el salón Retro Galicia, que vuelve un año más al recinto ferial de Vigo para celebrar su décimo cuarta edición. Las instalaciones del IFEVI albergarán este certamen en su fecha habitual, los días 20 y 21 de febrero, con una exposición de unos 6.000 m² y un aparcamiento para vehículos clásicos de unos 10.000 m² más, una de las iniciativas preferidas por los aficionados, ya que les permite mostrar sus vehículos e intercambiar impresiones con el resto de visitantes.

Los propietarios que acudan al salón en su coche o moto clásica podrán acceder a este aparcamiento cubierto y gratuito, con capacidad para más de 400 vehículos, obteniendo además un importante descuento en el precio de la entrada a la feria.

Tras una trayectoria de crecimiento constante tanto a nivel de visitantes, como de expositores del sector y variedad de la muestra, el certamen acogerá una vez más la salida y la llegada del Rally Primavera, organizado por la Escudería Vigo Clásicos y que durante la jornada del sábado preveé contar con unos 45 vehículos participantes.

Retro Galicia 2026 | eventosmotor

Tal y como viene siendo habitual, Retro Galicia se estructurará en las siguientes secciones:

- Exposición y venta profesional de vehículos

- Automobilia (mercado de piezas, accesorios, recambios, libros, documentación..)

- Zona de particulares (exposición y venta)

- Exposiciones monográficas

- Stands de clubes

- Actividades paralelas (concentraciones, homenajes,... )

- Estacionamiento interior de vehículos clásicos

Horarios

Sábado 21 de febrero

De 10:00h a 21:00h

Domingo 22 de febrero

De 10:00h a 20:00h

Retro Galicia | eventosmotor

Precios

Cuota de inscripción (obligatoria): 60 €

Superficie: 11 €/m² (hasta el 30 de enero)- 13,5 €/m²

Especial (empresas no afines al sector): 150 €/m²

Canon de Montaje (empresas no afines al sector): 4 €/m²

Cuadro eléctrico: 90 €

Particulares***Automóvil (5x2 m): 110 € (hasta el 30 de enero)- 135 €

Particulares***Motocicletas (2x1 m): 60 € (hasta el 30 de enero)- 85 €