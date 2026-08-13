Renault estrena un nuevo motor GLP de 120 CV para sus Clio y Symbioz

Renault amplía su apuesta por el GLP con la llegada del nuevo motor Eco-G 120 CV, que estrenan el Clio y el Symbioz. Esta mecánica bicarburación de 1,2 litros mejora las prestaciones de la generación anterior y mantiene la etiqueta ECO. Con 200 Nm de par, ofrece un mayor rendimiento sin renunciar a unos costes de uso contenidos. Además, el Clio incorpora por primera vez cambio automático de doble embrague en esta motorización.

El GLP se está consolidando como una solución de movilidad alternativa, accesible y de eficacia probada. Derivado principalmente de la producción de gas natural, destaca por su estabilidad a largo plazo y su limitado impacto ambiental.

Especialmente bien asentado en la región mediterránea y en Europa Central y Oriental, el GLP se beneficia de una densa red de distribución, en España hay más de 600 estaciones. A nivel mundial, más de 28 millones de vehículos ya lo llevan. Apreciado por su precio en el surtidor altamente competitivo, reduce significativamente los costes de uso y contribuye a la disminución de las emisiones de CO₂* y de la contaminación local lo que permite que los vehículos que lo llevan gocen de las ventajas de la etiqueta ECO.

Una nueva generación de motorizaciones GLP

Con el nuevo motor GLP Eco-G 120 CV, Clio y Symbioz ofrecen una opción de GLP con mayor rendimiento (+20 CV y +30 Nm) para satisfacer las expectativas de los clientes que buscan dinamismo y versatilidad, manteniendo los costes de uso bajo control. La bicarburación gasolina/GLP reduce las emisiones de CO2 en un 9 % de media en comparación con un motor de gasolina equivalente.

Gracias a sus dos depósitos, Clio y Symbioz ofrecen una autonomía acumulada de hasta 1450 km y 1500 km, respectivamente. El cambio de GLP a gasolina se produce automáticamente cuando el depósito de GLP está vacío, sin intervención del conductor. Un mando específico en el salpicadero permite, además, la selección manual del carburante si fuera necesario.

En Clio, Captur y Symbioz, esta nueva generación se basa en el motor de gasolina TCe 115 de 1.2 litros (HR12) turbo de inyección directa de tres cilindros, adaptado para la bicarburación GLP. Combina un rendimiento equilibrado, placer de conducción y eficiencia.

Clio GLP Eco-G 120 auto: mayor rendimiento

La gama Clio se amplía con la incorporación del motor GLP Eco-G 120 CV auto, que complementa las motorizaciones de gasolina (TCe 115 CV con caja manual y caja automática EDC) y full hybrid E-Tech 160 CV. Esta nueva oferta demuestra el posicionamiento del GLP como una motorización completa, ahora disponible con un rendimiento comparable al de las versiones de gasolina, especialmente gracias a la integración de la caja automática. Además, ofrece una mejora significativa en el rendimiento con respecto a la generación anterior de GLP.

Clio destaca por la introducción de una caja automática de doble embrague (EDC) combinada con el motor GLP. Si bien otros modelos pueden ofrecer menores costes de uso o una mayor autonomía con GLP, la disponibilidad de una caja automática constituye hoy en día un verdadero elemento diferenciador. Ofrece confort y una conducción suave en el día a día, lo que aumenta el atractivo de Clio tanto para clientes particulares como para los profesionales.

En comparación con el motor de GLP de Clio 5 (Eco-G 100), el motor Eco-G 120 se beneficia de avances técnicos que le permiten alcanzar los 120 CV (un aumento de 20 CV) y un par máximo de 200 Nm (un aumento de 30 Nm).

Cuando funciona con GLP, Clio Eco-G 120 ofrece un consumo desde 6,5 L/100 km y emisiones de CO₂ desde 106 g/km.

La autonomía acumulada alcanza hasta 1450 km gracias a dos depósitos independientes, con una capacidad del depósito de GLP aumentada a 50 litros (un 25% más).

Symbioz, una oferta GPL en el segmento C

Con la llegada del motor GLP Eco-G 120 CV, Symbioz ofrece una gama de GLP coherente y competitiva en el segmento C. Este motor, con emisiones a partir de 116 g de CO₂/km, constituye una alternativa económica a los motores mild hybrid y full hybrid ya disponibles en la gama.

Basado en la bicarburación gasolina/GLP y dos depósitos independientes (48 litros de gasolina y 50 litros de GLP), Symbioz ofrece una gran versatilidad y una autonomía acumulada de hasta 1500 km, una característica aún poco común en el segmento. Este posicionamiento satisface las expectativas de los clientes que buscan un vehículo eficiente, apto tanto para el uso del día a día como para viajes largos, con costes de funcionamiento controlados.