Ford quiere crear la Ranger de las nuevas generaciones: eléctrica, barata y está pensada incluso para usarla como coche familiar

Durante décadas, una pick-up ha sido relativamente fácil de entender. Mucha capacidad de carga, motores grandes, robustez y una imagen estrechamente relacionada con el trabajo y el campo. La Ford Ranger es probablemente uno de los mejores ejemplos. Pero Ford cree que existe otra generación de compradores a la que podría gustarle una pick-up por razones completamente diferentes.

Y precisamente para ellos ha creado la Ford Fathom, una nueva camioneta eléctrica que llegará en 2027 y que tendrá un precio de partida de apenas 28.350 dólares. No es exactamente una Ranger eléctrica ni pretende sustituirla. Es algo bastante más interesante: una reinterpretación de lo que puede ser una pick-up para una nueva generación.

Render de la Ford Fathom | Render

La pick-up para los que nunca se comprarían una Ranger

La pista más importante sobre la Fathom no está en su batería, su potencia o su autonomía. Está en cómo Ford describe al cliente para el que la ha desarrollado.

La propia marca reconoce que sus motivaciones son diferentes de las del comprador tradicional de una pick-up. Tanto es así que Ford asegura haber dedicado años a entender cómo vive ese nuevo cliente antes de desarrollar el producto.

Eso explica muchas cosas. La Fathom mantiene una caja de carga, pero Ford no centra toda su comunicación en cuánto puede remolcar o cargar. Habla de desplazamientos diarios, escapadas de fin de semana, tecnología y espacio para cinco adultos.

Es decir, quiere que pueda utilizarse como coche familiar.

Ford asegura incluso que tendrá más espacio para los pasajeros que un Toyota RAV4. A la caja posterior se suma además un maletero delantero aprovechando el hueco dejado por el motor de combustión.

Ford Fathom | Ford

Ford no ha electrificado una Ranger. Ha empezado desde cero

Ese cambio generacional también explica por qué Ford no se ha limitado a coger una de sus camionetas actuales y sustituir su motor por baterías.

La Fathom estrenará la denominada Universal Electric Vehicle Platform, una arquitectura desarrollada específicamente para fabricar eléctricos mucho más baratos. De hecho, será el primer vehículo de toda una futura familia basada en esta plataforma.

Y el precio es probablemente la pieza más importante del proyecto.

En Estados Unidos partirá de 28.350 dólares antes de los 1.595 dólares correspondientes al transporte y entrega. Es una cifra particularmente agresiva para una pick-up eléctrica y tremendamente alejada del planteamiento de modelos como la enorme Ford F-150 Lightning.

El objetivo parece evidente: conseguir que tener una pick-up eléctrica deje de ser un capricho caro.

Render de la Ford Fathom | Render

Una Ranger para la generación del móvil

También cambia la definición de lo que significa que una camioneta esté «bien equipada».

La Fathom contará con una gran pantalla táctil, Apple CarPlay, Android Auto, llave digital y navegación mediante Apple Maps. Todas las unidades estarán además preparadas para utilizar BlueCruise, el sistema de conducción asistida manos libres de Ford en las vías compatibles. También ofrecerá carga bidireccional, permitiendo utilizar la energía de su batería para alimentar dispositivos externos.

Son atributos que encajan mucho mejor con un comprador joven que utiliza su vehículo para ir a trabajar entre semana, cargar bicicletas durante el fin de semana o alimentar aparatos eléctricos durante una escapada que con la imagen clásica de una pick-up exclusivamente dedicada al trabajo.

Incluso el nombre rompe con esa tradición. Ford estudió durante nueve meses cientos de denominaciones antes de elegir Fathom, una palabra inglesa relacionada originalmente con una medida de profundidad y que también ha terminado significando comprender algo profundamente.

Ford Ranger PHEV | Ford

La Ranger sigue teniendo muchísimo sentido. Pero Ford necesita algo más

Eso no significa que el concepto tradicional de pick-up esté muriendo. Más bien todo lo contrario. La Ford Ranger continúa siendo una auténtica referencia y cerró 2025 como la pick-up más vendida de Europa por undécimo año consecutivo, con más del 47% del mercado.

Ford incluso acaba de introducir la Ranger híbrida enchufable para empezar a electrificar ese mercado sin renunciar al formato tradicional.

Pero Fathom juega a otra cosa.

No pretende convencer al propietario de una Ranger de que necesita una pick-up eléctrica. Pretende convencer a alguien que jamás había necesitado una Ranger de que, quizás, sí necesita una pick-up.

Ahí está probablemente la verdadera importancia del modelo. Ranger puede seguir siendo la pick-up de quienes siempre han necesitado una. Fathom aspira a convertirse en la pick-up de una generación que todavía no sabía que quería una.