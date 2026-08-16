Hyundai se viste de Range Rover con el SUV que quiere competir con Mercedes, BMW y Audi

En lo más alto de su flota aparece el SUV full-size para clientes que reúnan la siguiente serie de condiciones e intenciones de compra: una cuenta bancaria por demás considerable, la preferencia por la ingeniería asiática, cierta búsqueda de experimentar tecnología punta y materiales de alta calidad, espacio para familia numerosa, una significativa determinación por conducir un diseño sin que importe el qué dirán y la decisión de moverse en un cien por ciento eléctrico con más de 600 kilómetros de autonomía.

Hyundai Ioniq 9 | Hyundai

Ahora, esos potenciales clientes pueden sumar un requisito más: el de la distinción. Es que el Hyundai Ioniq 9 acaba de ponerse más exclusivo que de costumbre producto de su más reciente lanzamiento: un acabado dark que lo cambia todo en apariencia. En otras palabras, este SUV de tamaño grando le echa más tinta negra a su gama tanto por fuera como por dentro.

En el nuevo y flamante Ioniq 9 Calligraphy Black Ink todo parte del Abyss Black Pearl –una de las dos tonalidades disponibles para esta nueva faceta– y de la ya existente versión Calligraphy, en la cual se basa. De ésta hereda, por ejemplo, el interior de cuero Nappa en asientos y volante, pero, claro, en ambos casos en un completo estilo negro. En el salpicadero, el aplicado de aluminio negro completa el concepto.

Hyundai Ioniq 9 | Hyundai

Exterior con el cual difícilmente pasará desapercibido

En el exterior, el color de carrocería está acompañado por unas llantas de aleación de 21 pulgadas exclusivas para este acabado, un logotipo Hyundai en negro mate y un adorno en la zaga también oscurecido, aunque en brillante. El resultado es un SUV de más de cinco metros de longitud que difícilmente pueda pasar desapercibido.

Eso sí: hay que seguir tachando los días hasta verlo en las calles. Desde el fabricante surcoreano han informado que tanto el precio como la apertura de pedidos se irán anunciando y expandiendo conforme nos aproximemos a su lanzamiento en los diferentes mercados europeos.