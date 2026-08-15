Es el híbrido chino que arrasa en España con 200 km de autonomía eléctrica, tamaño de SUV, y de una nueva marca que lo va a cambiar todo

Los híbridos enchufables están aumentando sus capacidades de conducción totalmente eléctrica y se están aproximando a las cifras de eficiencia que te da un urbano cien por ciento eléctrico. Una berlina de BYD pretende romper todos los parámetros cuando desembarque en el mercado Europeo y no es casualidad, pues son los fabricantes chinos los que impulsan estas notables autonomías en los PHEV.

Geely Starray EM-i | Geely

Tampoco es casualidad que lo hayamos visto en el Lynk & Co 08: el grupo Geely es pionero en instalar grandes baterías de más de 40 kWh en híbridos enchufables. Uno de sus más recientes lanzamientos no le escapa a la batería eléctrica de gran capacidad. Me refiero al Geely Starray EM-i, un SUV de tamaño mediano que demostró en julio ser uno de los más vendidos de su categoría en España.

Un recién llegado que no tardó en establecerse entre los clientes del segmento y de la propulsión enchufable, porque, con casi 1.000 matriculaciones registradas el mes anterior –ha pasado la barrera de las 900 ventas–, se posicionó como el segundo PHEV más elegido –solo superado por el BYD Atto 2–, imponiéndose a referentes como el Toyota C-HR y a los Toyota RAV4 y BYD Seal U, dos rivales en la competencia entre D-SUVs.

Geely Starray EM-i | Geely

Casi 200 km en ciudad y precio de urbano eléctrico

Un escalón debajo se encuentra el Starray EM-i respecto de los híbridos enchufables chinos más eficientes: su batería mayor no llega a 40 kWh, pero se sirve de una capacidad máxima de 30 kWh –29,8 para ser exacto– con la que promete, con una misma carga, hasta 136 km de conducción totalmente eléctrica en ciclo combinado y de casi 200 km –184 km– en ciudad. Un consumo eléctrico de 15,4 kWh/100 km en ciclo urbano espera, mientras, sumando el rendimiento de su depósito de combustible de 51 litros, anuncia una autonomía total combinada de 1.055 km.

Por fuera, un SUV mediano de rasgos minimalistas, que tiende más a una apariencia de 100 por ciento eléctrico que de híbrido. Por dentro, diseño y materiales premium. La alternativa a la batería mencionada es una básica de 18,4 kWh y autonomía en ciudad de 112 km. Con ella, este revelador Geely obtiene su valor más asequible: sujeto a financiación, en España lleva colgada una etiqueta de 25.215 euros, en la línea de un compacto o un urbano EV desarrollado para democratizar la movilidad cero emisiones.