Peugeot 408 vs. Renault Arkana: ¿cuál te da un mejor espacio interior?

Propongo el siguiente duelo entre dos conocidos SUV coupé. No dos SUV coupé de los convencionales, de esos que pregonan el estilo que imprimen modelos como el Citroën C4 Hatchback, el nuevo Grizzly Fastback de Fiat, o pasando del ámbito generalista a la alta gama alemana, el Mercedes Benz GLC Coupé. No, esta comparativa apunta al subgrupo de los más aerodinámicos y, como tales, me invita a preguntar cuánto espacio interior nos dan.

Renault Arkana | Renault

Por un lado tenemos al Renault Arkana, que parte de una distancia entre ejes de 2,72 metros. Una vez posicionados en la plaza de conductor del acompañante, damos cuenta de un espacio entre banqueta y techo de 877 milímetros, y de una anchura entre puertas de 1.439 milímetros.

Producto de la caída coupé que el coche empieza a adoptar justo sobre los asientos traseros, este espacio para las cabezas disminuye a 862 milímetros para los ocupantes de la segunda fila. Se compensa con un centímetro y medio extra de lado a lado en comparación con la anchura delantera, ya que mide 1.453 milímetros de ancho de banquetas entre las puertas posteriores.

Y cuando te sientas en esta parte del habitáculo, entre respaldo delantero y butaca trasera compruebas unos 21,1 centímetros para las rodillas.

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Lo mejor, en el modelo en retirada

Aparece, entonces, el nuevo Peugeot 408 –el que meses atrás sometimos a comparación con el otro SUV coupé aerodinámico francés– para discutirle al del rombo la habitabilidad. Aquí encontramos una batalla considerablemente superior, con casi siete centímetros de ventaja –2.787 milímetros exactos–, una anchura de 1.428 milímetros entre puertas delanteras al nivel de los asientos y un espacio para las cabezas de piloto y acompañante de 891 milímetros. Atrás, la comodidad para las piernas se limita a 18,3 centímetros, la altura de butaca a techo se reduce a 850 milímetros y el ancho entre puertas para asientos alcanza 1.384 milímetros.

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El resultado es claro si nos limitamos a las dimensiones. A excepción del espacio para las cabezas en las plazas delanteras, el Renault Arkana se presenta con un mejor habitáculo. Y el volumen de carga no es la excepción. Al margen de los 508 litros básicos de su maletero en la versión híbrida eléctrica –propulsión de la que prescinde el 408, que sí tiene un híbrido enchufable con 415 litros estándar–, el Arkana supera al Peugeot en la única comparativa posible.

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Mientras el 408 microhíbrido sale de fábrica con un volumen mínimo de 536 litros y uno expandido de 1.611 litros al abatirse los asientos traseros, el Renault parte de unos 587 litros en modo mild-hybrid y aumenta a 1.649 litros cuando las plazas posteriores se pliegan. ¿En qué aspecto saca una ventaja el modelo del león? Pues, en su condición de vehículo recién salido del horno, mientras el del rombo, aún con unidades en stock, se está despidiendo del mercado.