El coche eléctrico pierde su gran ventaja en Madrid antes de convertirse en la referencia

El coche eléctrico pierde uno de sus efectos llamada en España. El Congreso acaba de tumbar el decreto omnibus del Gobierno por segunda vez en un año, lo que deja sin efecto la desgravación del 15% en el IRPF para quien compre un coche con enchufe, una ayuda que podía llegar hasta los 3.000 euros. La votación ha quedado en 171 votos a favor y 178 en contra, así que el golpe es definitivo. Además, la DGT ha confirmado que los eléctricos e híbridos enchufables ya no podrán usar los carriles Bus VAO si el conductor viaja solo, una medida que se aplicará primero en la A6 de Madrid y luego se extenderá al resto del país. Total que si lo tuyo era comprarte un Tesla para esquivar los atascos o aparcar gratis en el centro, vas a tener que replanteártelo.

Los carriles VAO se mueren de éxito

La decisión de la DGT tiene su lógica, aunque fastidie a quien ya se ha gastado el dinero porque los carriles Bus VAO están saturados porque funcionaron demasiado bien, y ahora hay más coches eléctricos que espacio disponible. Según el Centro Nacional de Gestión de Tráfico, las retenciones en el carril VAO de la A6 han aumentado un 90% entre 2019 y 2025, mientras que en la calzada exterior solo subieron un 20%. Vamos, que el remedio se ha convertido en problema.

Carriles BUS-VAO | Newspress

Pere Navarro, director de la DGT, lleva meses avisando de que no tiene sentido llenar las ciudades de coches eléctricos si al final el problema de congestión sigue ahí, y la medida es legal porque entra dentro de las competencias de regulación del tráfico que tiene Tráfico cada año, así que poco se puede hacer para revertirla. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, lo resume bien cuando dice que se ha pasado de permitir de todo a perseguir con saña, igual que pasó con las motos en las aceras.

Lo que está claro es que quitar el acceso a los VAO le quita un buen pedazo de sentido a comprarse un eléctrico en Madrid, sobre todo en las zonas de renta alta del noroeste de la capital, donde estos coches se vendían como rosquillas precisamente por esa ventaja. Ahora podrías gastarte 10.000 o 15.000 euros más en un coche con baterías y seguir atascado como el resto, porque el privilegio ha caducado.

Test DGT Carril BUS-VAO | DGT

Las ayudas siguen sin llegar

El Plan Auto+ lleva meses prometido y sigue sin aprobarse, lo que genera una parálisis total en los concesionarios. Los directivos de varias marcas han reconocido esta semana que el tráfico de clientes se ha parado en seco, igual que pasó el año pasado cuando el Congreso tumbó la renovación del Moves III. La dotación del plan es de 400 millones de euros, y se sabe que será retroactivo al 1 de enero, que no habrá ayudas para instalar postes de recarga y que tampoco se va a premiar el achatarramiento de coches viejos.

Lo que nadie sabe es cuánto dinero te darán por coche, aunque se barajan cifras de entre 2.000 y 4.500 euros, dependiendo de si es un eléctrico puro o un híbrido enchufable. Algunos medios han hablado de 2.000 euros fijos, pero eso sería tan poco atractivo que casi da risa. Parece más lógico que se quede en unos 4.000 o 4.500 euros para los eléctricos, y la mitad para los PHEV, aunque todo son especulaciones.

Además, se está debatiendo si se va a penalizar a los coches fabricados fuera de Europa mediante un sistema de pasaporte que mida la huella de carbono del vehículo durante toda su vida útil, lo que afectaría sobre todo a los chinos, pero también a coreanos y japoneses. Alemania acaba de aprobar un plan de ayudas de 3.000 millones hasta 2029 que da entre 1.500 y 6.000 euros dependiendo de los ingresos familiares, así que España se está quedando muy atrás en este tema.