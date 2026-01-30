Posición y velocidad: las claves para tomar los carriles de aceleración como se debe

Una serie de nuevos radares se están poniendo a prueba en España. Los remolque, los que se sirven de la Inteligencia Artificial y ahora los destinados a los carriles de incorporación. Tomar el comienzo y el final de la línea continua de los carriles de aceleración, registrando así la secuencia de los coches en vídeo, en el que se confirma, capturando en ambos puntos las matrículas, si se han pasado de carril atravesando la marca o si se mantuvieron.

Como uno entre otros tipos de intersecciones, estos carriles constituyen uno de los tramos que más ansiedad generan en los conductores y que registran porcentajes de accidentes a no subestimar. Son zonas críticas en las que la línea continua, aunque tenga que respetarse de manera obligatoria –”no se debe rebasar”, sentencia Fernando Ramírez, de la Guardia Civil, en una entrevista publicada en 2022 por Tuteorica–, no es el único factor que influye en el comportamiento de los usuarios.

Dónde y cuándo realizar la incorporación, de qué manera ejecutarla, en qué momento detenerse en este carril lateral de ser necesario, quién tiene la prioridad en el encuentro del carril principal, cuál es la forma de tomar el carril de desaceleración –es decir, el de salida de la autopista o autovía–, cuáles son las consecuencias y los riesgos que se ponen en juego en caso de no respetar las normas de tráfico vinculadas a estas secciones… Toda una serie de procedimientos sobre los que se debe tomar nota para luego ponerlos en práctica y evitar ansiedades y siniestros.

Autovia | OC

Cómo tomar correctamente un carril de aceleración

“Tengo que tener en cuenta dos cosas: observación y anticipación. ¿Qué es lo primero que observo? Si los vehículos que circulan por la vía principal tienen una distancia suficiente para poder yo ejecutar la maniobra”, explica en el mismo vídeo Miguel Ángel Arroyo, de Formación Vial Autoescuela Tajo. Esa es la instancia previa, la que nos debe llevar a la toma de decisión, la activación del intermitente, la aceleración progresiva y, finalmente, la incorporación a la autopista.

No hay que confundir criterios. Como agrega Arroyo, “el que viene circulando ya por esa carretera, lo que tiene que hacer es facilitarme a mí la incorporación de alguna manera (...) Si se puede, se cambia de carril o bien aminora la velocidad”. Esto debe darse cuando el margen para la incorporación, habiendo revisado posición y velocidad, ya está correctamente establecido. Caso contrario, los riesgos aparecen cuando, quienes tienen que sumarse al carril principal, no toman estos recaudos. “No ceder el paso a los vehículos que ya circulan por esa vía, obligándoles o bien a reducir la velocidad o bien a cambiar bruscamente de carril”, indica Ramírez acerca de una de las principales infracciones.

En otras palabras, la prioridad la tienen quienes van por la carretera y es tarea de los conductores a incorporarse esperar el momento preciso para la maniobra. En cuanto a las líneas continuas, tienen una función central que va más allá de evitar que los conductores la crucen antes de tiempo y den paso a eventuales accidentes. Ambos especialistas hacen mención al respecto.

Autopista AP-7 | ondacero.es

Cuándo detenernos si no hay margen y cómo tomar el carril de desaceleración

La voz autorizada de la Guardia Civil compara didácticamente a estos carriles con “una pista de despegue de un avión”, ya que su longitud está pensada para que los vehículos alcancen velocidades suficientes como para no entorpecer la marcha del resto de los coches ni generar frenadas repentinas de parte de éstos. En sintonía, Arroyo llama a detenernos siempre al principio y nunca al final del carril de incorporación cuando no hay margen para llevarlo a cabo. Es decir, es fundamental acceder a las carreteras ya en velocidad y no en quieto. De proceder al revés, la maniobra puede provocar "algún riesgo de obstaculizar o de colisión de alcance".

¿Y los carriles de salida? Pues, mejor evitar retirarse de la vía principal a destiempo. "Es muy importante estar bien posicionado a la hora de salir, porque si yo no voy por el carril más próximo a la salida, tengo que cruza bastantes carriles", describe el instructor de Autoescuela Tajo, respecto de la importancia de no cortar el paso de quienes circulan por los otros carriles rápidos. "Lo recomendable es 1.000 metros antes de la salida por el carril más próximo a la misma. Y cuando ya vaya a entrar en el carril de desaceleración, es cuando ya decido frenar", especifica.