Toyota suspende, de momento, la producción de una serie de motores diésel debido a un problema de certificación

Toyota ha lanzado un comunicado por medio del cual anuncia la parada temporal de la producción de un conjunto de motores diésel. Aunque bien es cierto que otros mercados se ven más afectados, España no se libra al tener la firma nipona a la venta en nuestro país a modelos como la Toyota Hilux y el Toyota Land Cruiser de anterior generación que, hasta la fecha, se seguía comercializando.

Concretamente, los motores afectados son los nombrados internamente como 1GD, 2GD y F33A. Se ha detectado un fallo en la certificación de los mismos, situación que se ha dado después de que a una las filiales del consorcio nipón, Daihatsu, se le revocasen en Japón los certificados de tres modelos.

Toyota Land Cruiser 2021 | Toyota

Y es que en el caso de dicha marca, la situación venía dada por el empleo de certificaciones de componentes que no eran exactamente iguales a los utilizados en los modelos vendidos. Sea como fuere, las investigaciones de dicho caso han derivado en los motores diésel previamente mencionados de Toyota que afectan a un total de diez modelos.

Se ha detenido la producción de estos propulsores tras haber sido estos certificados empleando una centralita con un software diferente al empleado por los vehículos fabricados y vendidos con esos mismos motores. A ello hay que sumarle que, de momento, Toyota no ha estimado una fecha en la que se resuelva el problema.

Toyota Hilux GR-Sport | Toyota

No obstante, este no afecta a los modelos ya vendidos que emplean los motores afectados, pero la situación sí que podría alargar los tiempos de espera de los vehículos que están en proceso de fabricación. Pero el que no se ve afectado es el nuevo Toyota Land Cruiser, modelo del que sus primeras entregas están previstas para octubre de este año.