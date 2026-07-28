El Renault Twingo pick-up existe, se llama Twingoneta, y circula por Argentina

Confiesa: jamás imaginaste encontrarte con un Renault Twingo pick-up. Lo cierto es que existe, pero no circula en España ni cualquier otro rincón de Europa, sino en Argentina. Y no te confundas, pues en tiempos de Inteligencia Artificial las creaciones digitales están a la orden del día.

Si lo sabrá el Escarabajo de Volkswagen, objeto sometido a ese tipo de transformaciones por entusiastas. Pero este ejemplar francés nada tiene que ver con la herramienta que gobierna hoy al mundo entero, sino que se trata de una conversión real y auténtica que habita en la provincia de Buenos Aires.

Su nombre es Twingoneta, corresponde a un Twingo de primera generación –dudo que se hubieran obtenido mejores resultados utilizando alguna unidad de las generaciones posteriores– y hasta lleva su denominación de vehículo convertido en lugar del Twingo original.

La Twingoneta y sus repercusiones en redes sociales

Captada por el usuario de Instagram Aldo Rivero, se ve a la Twingoneta posando a pocos metros del Río de La Plata en una tarde gris. "Encontrar un buen laburo es más que sorprendente", destacó, en contraste con las "modificaciones y aberraciones automovilísticas" con las que dice toparse con frecuencia, quien lleva acumulados casi 10,5 mil me gusta en su vídeo.

"Un Twingo hecho pick-upcita que era una joyita. Estaba tan bien lograda y terminada que hasta parecía original de fábrica, hasta VTV tenía", concluyó en relación con la Verificación Técnica Vehícular, el equivalente argentino de la ITV. Si el fabricante francés aún no lo ha considerado para su actual Twingo E-Tech eléctrico, pues aquí tiene este ejemplar avistado en la Isla Santiago de Ensenada para tomar nota.

A propósito, en los comentarios, entre mayoría de halagos, no faltó el purista que pidió "a esa persona que lo hizo, presa", a quien de inmediato un segundo usuario explicó la lógica de esta creación por considerarla "la versión utilitaria que le faltó al Twingo" de serie de aquellos años noventa y principios de los 2000. Dada la popularidad del pequeño urbano en suelo europeo, el vídeo llegó a los seguidores españoles y uno de ellos agregó que "aquí sería imposible porque la ITV mata los sueños".