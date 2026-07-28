MG lleva sus coches eléctricos a A Coruña tras el desembarco de su matriz china en Ferrol

La marca de coches MG dará a conocer este martes, 28 de julio, sus modelos en una jornada en Marineda City, en A Coruña, después del reciente desembarco de su matriz, el gigante chino de automoción SAIC, en Ferrol, en donde construirá una futura planta de eléctricos.

El MG Summer Experience 2026 mostrará los modelos eléctricos de la marca, un 'roadshow' que está recorriendo la península ibérica durante cerca de 100 días, con escala en 33 ciudades de España y Portugal.

Expertos de la marca contestarán a las preguntas de los usuarios sobre sistemas de propulsión eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, así como sobre cómo conseguir las ayudas del Gobierno.

De tal forma, se podrán probar modelos de la gama MG con diferentes tecnologías de propulsión. Estarán disponibles para pruebas modelos como los MG MG4, ZS Hybrid+ y HS PHEV.

También habrá demostraciones en directo de tecnologías como el sistema Vehicle-to-Load (V2L), para mostrar cómo los vehículos eléctricos MG pueden alimentar dispositivos externos.

Antes de acudir, los interesados pueden registrarse gratuitamente para acceder a la exposición y reservar su plaza para el test drive en la web oficial del 'roadshow'.