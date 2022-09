Todo el mundo habla de la pegatina de la ITV, pero ¿te pueden multar por llevar adhesivos en la carrocería?

Hoy en día no es complicado cruzarse con un coche vinilado: es una solución por la que optan muchos conductores que quieren cambiar el aspecto de su coche sin que sea definitivo. Otro, sin embargo, deciden dar un pequeño toque con pegatinas en la carrocería, hay quien presume de familia y otros avisan de que un bebé (o más) viajan a bordo. Sabemos que la primera es una práctica autorizada, pero ¿qué ocurre con el resto de adhesivos?

El Reglamento General de Circulación (RGC) establece que las únicas pegatinas que podemos colocar en las superficies acristaladas del vehículo es la de la ITV y la etiqueta medioambiental de la DGT. El Artículo 19.1 añade que “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos”.

Vacío en la normativa

La jurisprudencia que encontramos en el RGC sólo hace referencia a las lunas (delantera y trasera) y a las ventanillas: ¿qué ocurre con el resto del vehículo? En principio, un conductor podría poner pegatinas en la carrocería de su coche siempre que no dificulten la visibilidad o creen puntos ciegos, pero como la normativa no concreta qué está permitido y qué no, todo queda en manos de la interpretación de los agentes de Tráfico.

Los expertos recomiendan ser cautos con las pegatinas decorativas por varias razones: para evitar que la interpretación de la autoridad acabe convirtiéndose en una sanción, para no dar la oportunidad a los técnicos de la ITV de considerarlo defecto leve y para no restar valor al vehículo por, si en un futuro, te planteas su venta.

Las pegatinas prohibidas

Aunque el Reglamento General de Circulación no especifique si las pegatinas en la carrocería están permitidas o no, sí recoge los adhesivos que están prohibidos… independientemente del lugar elegido para colocarlos.

Así las cosas, no podrás decorar tu coche con elementos reflectantes o luminiscentes porque pueden entorpecer la visibilidad al resto de usuarios de la vía. Tampoco están permitidas las pegatinas de competición (dorsales, eventos deportivos o similares) porque apuntan que este tipo de adhesivos incitar a aumentar la velocidad en exceso.

Y, por último, no está permitido colocar adhesivos en la matrícula del coche porque es el DNI del vehículo y debe estar en perfecto estado: llevar una pegatina en la placa está sancionado con una multa de 200 euros. El mismo castigo recibirán aquellos que la lleven tan sucia, desgastada o en tan mal estado que sea imposible su lectura.

