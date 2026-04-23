Todavía quedan SUV compactos 100% gasolina con cambio manual: Fiat 600 vs Nissan Juke vs Omoda 5

Una de las sorpresas de esta primavera en el mercado automovilístico español fue el aterrizaje de un nuevo Fiat 600 con motorización puramente de gasolina y caja de cambios manual. Este modelo italiano aumentó la presión sobre algunos de sus competidores directos por condiciones y precio, como el Nissan Juke o el Omoda 5. Nos preguntamos cuál de estos tres SUV compactos a combustión vale más la pena.

Fiat 600 | Fiat

Precio similar entre los tres

Todos tienen un precio de partida (con descuentos aplicados) muy similar. El más barato es el Juke, pues se vende desde 21.725 euros. Le sigue muy de cerca el Fiat 600 con 21.812 euros, y el Omoda 5 abre un poco más de brecha con 22.190 euros. No obstante, no hay ni 500 euros de distancia entre el modelo más barato y el más caro. Por tanto, la decisión de compra no se tomará por el coste, sino por las condiciones del vehículo.

Nissan Juke | Nissan

Motorización escasa si se busca gasolina

En los tres modelos, la gama de motorizaciones de gasolina se reduce a una única. La del 600 está compuesta por un propulsor de 1.2 litros y tres cilindros en línea que ofrece 100 CV de potncia para una aceleración de 0 a 100 en 10,5 segundos, una velocidad máxima de 184 km/h y un consumo de 5,7 litros cada 100 kilómetros.

El motor del Juke es de 1.0 litros y tres cilindros en línea para 114 CV que entregan una aceleración en 10,8 segundos, una velocidad de 180 km/h y un consumo de 5,8 litros. Mientras, el Omoda 5 tiene una propulsión más avanzada, de 1.6 litros y cuatro cilindros en línea para 147 CV, aceleración en 7,9 segundos, velocidad de 195 km/h y un consumo de 7 litros.

Omoda 5 | Centímetros Cúbicos

Conducción y potencia

Es decir, las prestaciones del Juke son ligeramente peores que las de Fiat 600, que ahorra algo más de combustible, lo cual a la larga se nota. Aunque el vehículo de Nissan tiene una mejor respuesta a la conducción y eso también puede decantar algo la balanza a su favor. Si el presupuesto es limitado, estas son las mejores opciones.

Sin embargo, si el dinero no es un problema y quieres que la experiencia al volante sea más destacada y hasta vertiginosa, la mejor alternativa es el Omoda 5. Su motorización se traduce en una conducción divertida pero, a cambio, hay que hacer un sacrificio, un gasto de gasolina bastante superior al Juke y el 600.

Fiat 600 | Fiat

El espacio a favor del coche chino

El Fiat 600 es, de los tres, el más pequeño con diferencia, lo que le hace más cómodo para conducir en contextos urbanos. A pesar de esto, convence bastante con su confort en el habitáculo y un maletero de 360 litros, muy digno para las dimensiones del vehículo, nada que envidiar a los 422 del Juke (que le supera en longitud, altura y anchura) y a los 442 del Omoda, que quizá debería ofrecer más ya que mide 4,44 metros de largo, pero han optado por dar más espacio a los pasajeros.

Nissan Juke | Nissan

En el equipamiento hay un rey

El Omoda 5 es el rey en cuanto a diseño diferencial y a equipamiento. Pantalla táctil de 12,3 pulgadas, base de carga inalámbrica, y hasta aquí estamos igual que el Juke, pero el modelo de Omoda tiene sistemas de asistencia a la conducción para aburrir. El Fiat 600 es el que más tiene por mejorar respecto a estos sistemas, aunque lo compensa con actualizaciones inalámbricas de software y conexión wi-fi con tarjeta sim integrada. Para que luego digan que los coches de gasolina renuncian a la tecnología.