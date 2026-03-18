Si tienes un Hyundai Kona, a partir de ahora cuentas con esta función para la pantalla

Las bondades del Hyundai Kona se expanden en aspectos clave tanto para su uso citadino y cotidiano, como para el de las escapadas de fines de semana, a juzgar por las mejoras con que llegó la segunda generación a finales del 2023. A saber: más espacio interior para la comodidad de los ocupantes, un crecimiento sustancial del volumen del maletero y variedad de propulsiones: la de gasolina con arquitectura microhíbrida, la híbrida autorrecargable y la eléctrica. Pero un paso importante lo dio en materia digital.

El Connected Car Navigation Cockpit marcó un antes y un después en la tecnología avanzada del fabricante coreano, y fue la segunda generación del crossover de segmento B el coche que hizo los honores. La evolución no solo implicó cambiar la interfaz visual, pasando a un esquema unificado de pantallas instrumental y de infoentretenimiento. Fue fundamental para incorporar, mediante el sistema inalámbrico OTA, las actualizaciones de software.

De manera tal que es necesario tener el Connected Car Navigation Cockpit y estas actualizaciones OTA para recibir la función de última hora. No hace falta más requisito que ser propietario de un Hyundai Kona modelo 2024 en adelante para empezar a hacer uso de las descargas de mapas en línea, que en marzo han entrado en vigor.

Hyundai Kona | Hyundai

Un sistema de navegación constantemente al día

Bueno, a decir verdad, tener un Kona de segunda generación y estar suscrito al sistema de conectividad Bluelink Pro. De esa forma, las OTA ya estarán funcionando, así también como este nuevo y más automatizado sistema de actualización de mapas de navegación. Adiós a las entregas de software por intervalos largos, ya que estas descargas permiten mantener la información cartográfica al día de forma continua.

Esto se logra mediante una actualización de mapas automática que se da mientras nosotros conducimos. Tras el siguiente encendido, el update, encargado de poner al día información vinculada a nuevas carreteras, a cambios de rutas o a nuevos límites de velocidad, por ejemplo, ya estará disponible en el sistema de navegación.

Hoy, el Hyundai Kona, que gracias a todas estas características mencionadas y a un diseño que rompe con la estética reiterativa de su segmento fue nombrado Coche del Año 2024, es el modelo de la marca más vendido de España después del Tucson, e inicia en 23.590 euros incluyendo descuentos, en el caso de que apuntes a la versión de acceso Maxx con motor de gasolina 1.0 de 115 CV y etiqueta C.