Tiene las dimensiones del Toyota Yaris Cross pero más maletero, y es tan compacto que casi no parece un SUV

Los SUV no tienen por qué ser coches descomunales. Es decir, sí, son coches grandes y altos, pero no todos son largos. Es más dentro de los SUV podemos encontrar compactos, medianos y grandes. Por lo que, comprarse un SUV no significa comprarse un coche que sea difícil de aparcar. Uno de los SUVs más conocidos es el Toyota Yaris Cross, y precisamente, se trata de un SUV compacto.

Pero, obviamente, no es el único ejemplo. El Hyundai Bayon es otro SUV compacto que puede ser una opción inteligente, sobre todo si se busca un coche compacto pero espacioso.

Y es que, el Hyundai Bayon se presenta como un coche de tamaño reducido por fuera y espacioso por dentro. Este coche cuenta una capacidad mayor que el del Toyota Yaris Cross, pues es de 411 litros. Un tamaño perfecto para guardar el equipaje de la familia.

Hyundai Bayon | Hyundai

Por otro lado, en este coche se ha priorizado la comodidad de los pasajeros. Y es que, se ha aumentado el espacio para las piernas, de manera que en la fila delantera hay un espacio de 1072 milímetros y en la trasera de 882 milímetros.

Y todo esto sin ser más largo que el Toyota, pues ambos tienen una longitud de 4,18 metros. Lo que los hace idóneos para conducir por la ciudad y también para poder aparcarlos en sitios más pequeños y por lo tanto, las probabilidades de encontrar aparcamiento son más altas.

Además, el hecho de ser un coche alto, permite que los asientos estén más elevados y que sea más cómodo entrar y salir del coche. Y por supuesto, una posición elevada, permite una mejor visión de la carretera.

Hyundai Bayon | Hyundai

El espacio no es lo único de lo que este coche puede presumir. También incorpora dos pantallas combinadas visualmente de 10,25 pulgadas cada una. Una de ellas es el cuadro de mandos y la otra es el sistema de info-entretenimiento que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto para una rápida conexión del teléfono.

Si hablamos del corazón del coche, su motor gasolina, de 1.2 litros y de 4 cilindros, entrega una potencia de 79 CV. Y cuenta con transmisión manual de 5 velocidades.

Su precio financiándolo es de 18.055 euros. La entrada que hay que dar para la financiación es de 1.000 euros, después hay que entregar una cuota de 249,92 euros, 46 cuotas de 265,18 euros y una última cuota de 10.703,73 euros. Lo bueno de esta financiación es que la entrada es bastante baja en comparación con otras, lo que la hace más accesible para distintos tipos de usuarios.