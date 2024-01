Test drive Fiat 600e: 'dolce vita', también para pequeñas familias y uso interurbano

Fiat ha presentado su estrategia para 2024 dentro del grupo Stellantis, y de ella lo más destacado ha sido la presentación en sociedad de su nuevo modelo, el 600e, que viene a ocupar el espacio entre los urbanos -y un poco más-, con una suerte de B SUV sin llegar del todo a ser lo segundo, y buscando un perfil de cliente interesado en un uso más amplio -por prestaciones y espacio- que el exitoso '500, por las limitaciones, sobre todo en lo segundo, de aquél.

Por eso, según la firma italiana, el 600e es la apuesta "más importante" de la marca para el año que empieza, y que une la ansiada versatilidad con un innegable parecido con el pequeño 'Icono' que le distingue de la competencia por ese aire desenfadado y disfrutón que en la marca venden como 'Dolce Vita'.

Fiat 600e | STELLANTIS

Así, el nuevo Fiat 600e, que apuesta claramente por la electrificación, cuenta con un único motor eléctrico de 115 kilovatios (kW) -156 CV- de potencia, unos 30 kW más que su hermano pequeño, el Fiat 500e. Del 600 habrá otra versión MHEV con el 1.2 Turbo del grupo que deja una gama corta, pero adaptada a los tiempos gracias a la Etiqueta Cero del eléctrico y la Eco del microhibridado.

El 600e es una apuesta por la versatilidad gracias al mayor espacio que supone frente al 'Icono', empezando por una más que suficiente autonomía eléctrica para un modelo de su segmento. Las baterías de iones de litio con una capacidad de 54 kWh proporcionan al Nuevo 600e una autonomía de más de 400 km en el ciclo combinado WLTP y de más de 600 km en el ciclo urbano.

Fiat 600e | STELLANTIS

Y volviendo a lo primero, en sus 4,17 metros de longitud entran 5 pasajeros sin los apuros del pequeño 500, además de contar con un maletero de 360 litros, que no desentona tampoco en su segmento y que goza de una altura y formas regulares que lo hacen muy práctico y accesible.

Al volante del 600e

Aunque en la primera toma de contacto con el Fiat 600e solo hemos podido hacer un breve recorrido -interurbano eso sí-, si hemos apreciado diferencias claras respecto al piccolo 500e, como es una bastante eficiente -eso sí a velocidades Eco- gestión de la amplia autonomía eléctrica, un buen grado de recuperación de energía en frenadas y retenciones en general, y un espacio habitable evidentemente mayor que su hermano pequeño, del que procede solo en cuanto al diseño exterior que le convierten en un vehículo con posibilidades de uso más familiar.

Fiat 600e | STELLANTIS

En el 600 se ha apostado por la sencillez, añadiendo ciertos toques distintivos en sus dos únicos acabados -Red y La Prima/básico y top-, representados por la original paleta de colores, iluminación interior, tejidos de asientos... todo con el innegable y famoso gusto italiano que caracteriza a cualquier marca transalpina.

El más importante de la marca

Fiat ha lanzado al mercado español el nuevo Fiat 600 eléctrico, que está disponible desde 35.950 euros, que podrían rebajarse hasta 23.150 euros entre las ayudas del Plan Moves III para el achatarramiento de un coche viejo (hasta 7.000 euros) y otras ofrecidas por la compañía, al tiempo que Stellantis ofrece una financiación para este modelo desde 179 euros al mes durante 24 meses más una entrada de 3.895 euros.

Fiat 600e | STELLANTIS

En concreto, Fiat adelanta la ayuda del Plan Moves III hasta 18 meses a través de Stellantis Bank, por lo que si en el mes 19 no se ha percibido, la ayuda se devolverá por parte del cliente a la división financiera de la grupo. Además, Fiat incluye el cargador Wallbox en la compra.

Así, la firma ha destacado que es "el coche más importante de la marca" y el primero que lanzan bajo la colaboración con Stellantis, por lo que se ha marcado un objetivo de alcanzar 10.000 ventas este ejercicio entre su nuevo modelo eléctrico y la versión híbrida (MHEV), que ha anunciado para febrero, aunque todavía no se conocen precios.

Fiat 600e | STELLANTIS

El modelo llega a los concesionarios con dos acabados posibles, la versión de entrada Red y la tope de gama La Prima, que está disponible por unos 5.000 euros más o en renting con la misma cuota mensual y una entrada de 5.950 euros, y que cuenta con diferentes acabados de estilo y tecnología, además de estar disponible en cuatro colores diferentes: Naranja Sun of Italy, Verde Sea of Italy, Tierra Earth of Italy y Azul Sky of Italy.

Fiat 600e | STELLANTIS

Pack muy completo de ADAS

El 600e llega con una extensa dotación de ayudas a la conducción -ADAS- con casi todas las modernas funciones de seguridad y asistencia de última generación, incluido el nivel 2 de conducción asistida.

El sistema de Control de Crucero Adaptativo (ACC), el Asistente de Velocidad Inteligente, Detector de Ángulo Muerto, pasando por la función Stop&Go, el Freno de Estacionamiento Eléctrico, Frenado de Emergencia Autónomo, Detector de fatiga, además de sensores de 360° y cámara de visión trasera de 180°.

Fiat 600e | STELLANTIS

Acabados 'cerrados'

Como hemos dicho el nuevo Fiat 600e cuenta con un único motor eléctrico de 115 kilovatios (kW) de potencia, unos 30 kW más que su hermano pequeño, el Fiat 500e, al tiempo que cuenta con una autonomía de ciclo combinado de hasta 400 kilómetros, que por ciudad pueden alcanzan hasta 604 km.

El interior de este nuevo modelo, que recuerda al del 500X, integra con dos pantallas, la del cuadro de instrumento de 7 pulgadas, y una de infoentretenimiento más grande, de unas 10,25 pulgadas, además de un nuevo diseño ovalado inspirado en el del Fiat 500, un salpicadero rojo, función de masaje en el asiento del piloto y cromoterapia con 64 combinaciones de colores diferentes.

Fiat 600e | STELLANTIS

Asimismo, el modelo MHEV tiene una potencia de 81 kW (110 CV), contará con una nueva transmisión eléctrica con cambio automático de 21 kW, además de tres cilindros y 1,2 litros y batería de ion-litio de 48 V.

En el acabado La Prima, El Nuevo Fiat 600e ofrece asientos de piel sintética de color marfil con el monograma FIAT con detalles en turquesa y calefacción de 3 niveles para el máximo confort.

Alfombrillas de velour, asientos traseros 40/60, USB tipo A y tipo C + tipo C en la 2ª fila, cargador inalámbrico para smartphone y acceso sin llave con sensor de proximidad -para que nunca olvides el coche abierto- completan el equipamiento que incluye incluso asientos con efecto masaje.

Fiat 600e | STELLANTIS

Acabado Red

Para aquellos clientes jóvenes que buscan una solución de movilidad ética y ecológica, el Nuevo Fiat 600eRED representa la versión más accesible dando un paso en la asociación con (RED) lanzada en 2021 desde la creencia de que cada uno de nosotros puede liderar el cambio. Siguiendo los pasos del Nuevo 500 RED, la misión es ser "bueno para las personas y bueno para el planeta", de hecho es eléctrico, para respetar el medio ambiente y contribuir a un futuro más sostenible. Esa misión va ahora aún más lejos con (RED), la organización fundada en 2006 para luchar contra el SIDA y garantizar que enfermedades prevenibles y tratables lo sean para todos.

El Nuevo Fiat 600e RED adopta el color rojo como seña de identidad, tanto en el exterior, desde la carrocería hasta los logotipos delantero y trasero, como en el interior, el salpicadero y los detalles de diseño en los exclusivos asientos de tejido reciclado. El revestimiento (ROJO) del túnel central es otro detalle en exclusiva a la colaboración. Hay dos colores más disponibles para personalizarlo, blanco y negro.

Precios

Fiat 600e RED desde 35.950€

Fiat 600e La Prima desde 40.950€