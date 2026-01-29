El coche económico y brutalmente espacioso que está arrasando entre las familias españolas

Si lo tuyo de cada día es abrir el coche y encontrarte mochilas del cole, patinetes, restos de merienda y esa pelota que nadie sabe de dónde salió, el Fiat Qubo L será tu salvavidas, porque la marca italiana ha lanzado un coche con espacio modular pensado para adaptarse a cualquier situación, con motores que cubren desde el diésel clásico hasta el eléctrico urbano y detalles ingeniosos para cuando llevas las manos ocupadas y la paciencia al límite.

Fiat ha recuperado su espíritu práctico de siempre y lo ha plasmado en un vehículo que te ofrece 144 configuraciones distintas de asientos, que cabe en cualquier calle pero traga equipaje como si fuera el doble de grande, y además da a elegir entre diésel o eléctrico porque entiende que cada familia tiene sus batallas. Si deseas un aliado que te facilite la vida, aquí tienes un candidato serio.

Fiat Qubo L | Fiat

Un espacio que se adapta a tu rutina

El Qubo L viene en dos tamaños, así que puedes ir a por los 4,40 metros si la familia va justa o estirar hasta los 4,75 metros si necesitas siete plazas porque los críos siempre van con medio equipo de fútbol a cuestas. La versión grande es la que más juego da, siendo totalmente sinceros.

El Qubo L trae tres asientos individuales en la segunda fila montados sobre raíles y otros dos en la tercera fila igual de movibles, así que los puedes organizar como te venga mejor según el plan del día. Si haces las cuentas salen 144 configuraciones posibles, que es una burrada para un coche de este tipo, y más si tienes cuenta que tu viejo coche tenía dos: rectos o doblados.

La gracia está en que funciona porque quitas un asiento y metes la bici del niño, bajas otro y caben las maletas del fin de semana, o lo dejas todo montado y llevas a media clase de vuelta del cumpleaños. El Qubo L suma 27 compartimentos de almacenamiento repartidos por todo el interior para guardar botellas, mochilas, juguetes y ese arsenal de cosas pequeñas que siempre acaban desperdigadas. El asiento del acompañante es plegable, así que puedes cargar objetos de hasta tres metros de largo sin alquilar una furgoneta ni pedir favores a tu familia política.

Fiat Qubo L | Fiat

Los detalles marcan la diferencia

Fiat ha metido algunas soluciones que van más allá del típico postureo tecnológico. Las Magic Windows, por ejemplo, son un techo de cristal multifuncional que aporta luminosidad al interior pero además te deja acceder al maletero o a la bandeja trasera sin abrir el portón completo. Esto viene de lujo cuando aparques en batería y no puedas abrir por detrás.

El portón trasero es enorme y facilita meter equipamiento voluminoso como carritos infantiles, material deportivo o todo el equipo de acampada sin tener que hacer malabares ni jugarte la espalda, porque cargar el coche no debería ser una odisea cada vez que sales de casa.

El Qubo L también incluye el sistema Extended Grip Control, que mejora la tracción en las superficies complicadas como barro, nieve o grava. Puede parecer un extra raro para un coche familiar, pero todo cobra sentido cuando te plantas en la sierra un fin de semana y la carretera patina. Son esos detalles que no usas todos los días pero que cuando llega el momento agradeces tener, porque te ahorran sustos y llamadas de grúa.

El coche viene en tres acabados llamados POP, ICON y LA PRIMA. Los colores tienen personalidad: Gelato White, Cinema Black, Foresta Green o Riviera Blue. Mejor, porque un coche familiar no tiene por qué ser aburrido ni ir vestido solo de gris apagado.

Fiat Qubo L | Fiat

Motores para todos los perfiles

El Qubo L es actualmente el único modelo diésel de Fiat, y ofrece opciones de 100 o 130 CV con cambio manual o automático según prefieras, así que va perfecto si haces muchos kilómetros al año o si necesitas autonomía de verdad.

También hay versiones eléctricas para quien apueste por la electrificación, incluida una variante de 136 CV para la versión de cinco plazas pensada especialmente para el entorno urbano.

La transmisión automática viene bien si buscas comodidad en atascos, pero también hay un cambio manual quien lo prefiera porque le gusta tener más control. Vamos, que Fiat ha montado una gama mecánica variada donde puedes encontrar lo que sea que vaya contigo.

El Fiat Qubo L funciona porque no pretende impresionar a base de cifras absurdas de motor ni de modas pasajeras. Es un coche que te resuelve tus verdaderas preocupaciones mediante soluciones inteligentes, y su modularidad extrema junto con detalles como las Magic Windows o el Extended Grip Control lo convierten en un aliado sólido para tu vida real. No es el típico SUV pretencioso ni el monovolumen aburrido de siempre, es un coche práctico que entiende cómo funciona la vida familiar moderna.