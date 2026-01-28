Este SUV pequeño coreano ha alcanzado el medio millón, pero en 2026 Kia lo va a cambiar radicalmente

Este año ha empezado con una tendencia en redes que consiste en subir cómo eras en 2016 para comparar con la actualidad. Podemos decir que el Kia Niro se ha sumado a esta corriente porque el modelo surcoreano nacido, precisamente, en 2016, lanzará su actualización en los próximos meses. Podrá mirarse al espejo y pensar cómo hemos cambiado.

El Kia Niro es uno de los modelos más apreciados de la marca surcoreana, un coche con tan buen mercado entre los SUV que ya ha vendido más de un millón de unidades. Para que el número de matriculaciones no se atasque, ha sido renovado. En Asia llegará al mercado en el mes de marzo, así que probablemente lo tendremos en Europa en la segunda mitad del año.

Kia Niro 2027 | Kia

Tan robusto como suave

El rediseño se ha llevado a cabo siguiente la nueva estrategia visual de Kia, Opuestos Unidos, que es bastante filosófico y busca inspirar más que impactar. En el renovado Niro podemos encontrar esta alquimia de elementos contrarios en la robustez propia de un SUV junto a suaves ángulos. El cambio que más salta a la vista es el de los faroles, que pasan de horizontal a vertical y se desplazan más hacia los extremos del frontal.

En la parte trasera, los cristales de los faros son oscuros para dar un toque elegante y sobrio, mientras que la matrícula se desplaza de la puerta del maletero hacia el parachoques. Por otra parte, las llantas han evolucionado hacia un dibujo mucho más moderno o incluso con tintes futuristas.

Kia Niro 2027 | Kia

Pantallas, pero también botones

En el habitáculo, se ha producido una sustitución del volante que sigue estando lleno de botones porque Kia no renuncia a los comando analógicos del coche como sí han hecho muchas otras marcas, que han priorizado las pantallas táctiles como centros de mando. Precisamente, en el salpicadero se encuentran dos pantallas de 12,3 pulgadas para el sistema multimedia y en las que también se podrá alterar las funciones del vehículo.

Respecto a las motorizaciones, aún no existen especificaciones, pero el Niro, como una de las grandes apuestas de la marca en el inicio de la era ecológica, continuará disponiendo de propulsión híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Para conocer más sobre la actualización del Niro, habrá que esperar a marzo, cuando sea lanzado en Asia. De momento, lo que ya sabemos promete continuar con la tradición de uno de los SUV más solventes de la última década.