Mazda le pone un pantallón y un precio definitivo a su propio Tesla Model Y

Mazda ha entrado al ring a lo fiera con el nuevo CX-6e ya ha mostrado sus precios en Francia y Alemania y la puesta en escena no deja lugar a dudas acerca de que el objetivo es ponerle las cosas difíciles al Tesla Model Y. Este arranca en 48.600 € en Francia y 49.900 € en Alemania, así que el mensaje que envía es que Mazda quiere pelea seria y que llega con una ficha técnica que no se achica frente al SUV americano.

Por cierto, te sonará, porque de él ya hablamos hace un tiempo, cuando todavía se llamaba Mazda EZ-60.

Mazda Cx 6e | Mazda

Unos números que duelen un poco

La comparación con el Model Y escuece, porque el Tesla parte desde 39.990 € en su versión Standard, aunque la Premium, que es la que realmente se compara, se sitúa en 46.990 €. El Mazda queda entre 1.800 y 2.600 € por encima, según versión, pero eso no implica una derrota automática cuando entran en juego sensaciones, equipamiento de serie y percepción de calidad.

Si Mazda ha soltado precios tan pronto es porque quiere meterse ya en la cabeza del comprador indeciso, el que duda entre un eléctrico puro y un SUV más convencional. Y aquí el CX-6e no llega vacío: su dotación de serie es ambiciosa y juega a favor cuando la diferencia económica no es sideral.

Tesla mantiene ventaja clara en red de recarga y ecosistema, pero en Europa cada vez más clientes están dispuestos a mirar alternativas si el producto transmite calidad, tacto y algo de personalidad. Mazda apunta justo a ese perfil: el que empieza a cansarse del monopolio del Model Y y quiere algo distinto sin renunciar a autonomía ni tecnología. Además, el hecho de que el modelo ya exista en China explica en parte cómo Mazda puede ajustar costes y salir al mercado con ambición de volumen.

Maza Cx 6e | Mazda

Batería y recarga, sin fuegos artificiales

Aquí Mazda no se queda en postureo. El CX-6e monta una batería de 78 kWh, declara 484 km WLTP y monta un motor de 258 CV, con un 0–100 km/h en 7,9 segundos. No es un misil, pero sí más que suficiente para el día a día y para adelantar con solvencia.

La recarga alcanza 195 kW en corriente continua, con un 10–80 % en 24 minutos en condiciones ideales. Son cifras coherentes con lo que hoy se espera en el segmento y, lo más importante, útiles en viajes largos. No promete milagros, pero tampoco decepciona sobre el papel.

Luego está la letra pequeña: gestión térmica, software y consistencia en uso real. Ahí es donde muchos eléctricos patinan. Pero, al menos en ficha, el CX-6e tiene argumentos para plantarle cara al Model Y en autonomía, tiempos de recarga y confort de marcha.

Mazda EZ-60 | Mazda

La pelea está servida

Destronar a Tesla es mucho decir porque el Model Y se impone por volumen y sigue siendo referencia, pero ganar la batalla en la mente del comprador europeo es otra historia. Mazda juega la carta del diseño, el refinamiento sin estridencias y una sensación más “coche” que “gadget”.

Eso sí, Mazda tendrá que clavar distribución, postventa y stock, porque de poco sirve un buen producto si llegan tarde o con listas de espera eternas. La pelea no será solo de cifras, sino de confianza y de esa sensación irracional que te empuja a firmar.

Si estás mirando un eléctrico, lo sensato es esperar al precio oficial en España y ver unidades reales, no renders ni promesas. Compara bien equipamiento, garantía de batería y condiciones de recarga, porque ahí suele esconderse la trampa.

El CX-6e apunta a ser la alternativa más automovilística (diseño, tacto y personalidad), mientras que el Model Y sigue jugando la carta del ecosistema y la red. Y eso, al final, es buena noticia: los coches interesantes son los que te obligan a pensar.