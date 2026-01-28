Los ladrones ya saben que llevas la baliza V16 en la guantera y está siendo objeto de robo

Llevamos años sin dejar nada de valor en el coche precisamente para evitar sustos, pero la DGT ha conseguido que ahora todos tengamos un objeto de entre 30 y 60 euros en la guantera. La baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero y los ladrones lo saben perfectamente, así que han empezado a reventar ventanillas en serie para llevarse el único botín garantizado. En Madrid ya se cuentan por decenas los coches destrozados en las últimas semanas.

El nuevo botín asegurado

El problema es sencillo de entender, porque antes un ladrón podía romper un cristal y encontrarse con que no había nada que llevarse. Ahora tienen la certeza de que algo de valor van a pillar, y eso ha cambiado las reglas del juego. Las fuentes policiales consultadas lo tienen claro cuando dicen que los rateros saben que todos los coches llevan la baliza dentro.

Baliza V-16 | Centímetros Cúbicos

El pasado fin de semana, una quincena de vehículos amanecieron con las ventanillas rotas en la calle Nuestra Señora de Araceli, en el distrito de Barajas. Los ladrones fueron a por todos los coches estacionados en un tramo concreto de la acera, revolvieron maleteros y guanteras, y se llevaron las balizas junto con cualquier otra cosa que pillaron a mano. Un vecino tuvo que alquilar plaza de garaje por 65 euros al mes después de casi 20 años aparcando en la calle sin problemas.

En Coslada, una joven descubrió que le habían forzado el coche y arrancado el bombín de arranque con intención de robarlo entero. Como no pudieron llevárselo, los rateros decidieron no irse con las manos vacías y se llevaron dos balizas que tenía guardadas. Una de ellas le había costado 40 euros apenas unos días antes.

Robo en vehículo | Agencias

El perfil de siempre

La Policía Local de Coslada detuvo hace días a un joven con 39 reseñas policiales por delitos de todo tipo después de que un conserje le pillara merodeando entre los coches de madrugada. En León, la Policía Nacional ha bautizado una operación con el nombre de V16 tras detener a un hombre por robar en más de 30 vehículos de garajes comunitarios, y en Córdoba pillaron a otro individuo con dos balizas encima después de reventar un cristal con un adoquín.

Baliza luminosa V16 | Autowin24

El problema es que las leyes actuales dificultan frenar esta situación, porque estos delincuentes entran y salen del sistema judicial sin que nada cambie realmente. Los agentes lo saben, los ladrones también, y mientras tanto los coches siguen amaneciendo con los cristales rotos en Leganés, Rivas, Campamento, Orcasitas y prácticamente cualquier barrio donde aparcar en la calle sea la única opción.

El disgusto va más allá del robo

Lo peor no es perder una baliza de 40 euros, que no son nada, sino el destrozo que te dejan en el coche para llevársela. Ventanillas reventadas, cerraduras forzadas, bombines arrancados y maleteros revueltos son el paisaje habitual que encuentran los propietarios cuando bajan a por su vehículo, y luego viene la espera en el taller, porque la saturación por el aumento de siniestros tiene los tiempos de reparación disparados. Es algo que a cualquier conductor de clase trabajadora le estropea el mes.

Baliza v16 homologada | Help Flash

Los expertos recomiendan aparcar en lugares iluminados y transitados, aunque eso no siempre es posible cuando vuelves a casa tarde y no hay plazas. Algunos ya se plantean guardar la baliza en el maletero o en sitios menos accesibles, aunque eso complica su uso en caso de emergencia real.

La DGT mantiene su "plazo razonable" antes de empezar a multar a quienes no lleven la baliza, pero mientras tanto ha creado sin querer un incentivo perfecto para los rateros de toda la vida. Tienes que llevarla por ley, no puedes esconderla demasiado, y vale lo suficiente como para que romper un cristal merezca la pena. El resultado ya lo estamos viendo en los barrios de media España.