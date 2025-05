Tesla está que arde... Es el momento de comprarte uno

Elon Musk metido en todos los fregados: Entre Cybertrucks que pierden chapa, concesionarios llevándose pintadas a saco y su rollo pro-Trump cabreando a medio mundo, la gente está vendiendo Teslas como si pegasen el SIDA. ¡Mejor! Eso te pone en bandeja un Model 3 Standard Range Plus 2023 con 30.000 km por 29.900 € en coches.net. Sí, un cochazo premium por menos de lo que vale un Dacia Sandero nuevo. Mientras los “haters” queman coches para “salvar al medio ambiente” y dicen que Tesla es un peligro, tú te llevas un eléctrico de 448 km de autonomía que parece sacado de una peli de ciencia ficción a un precio de coña.

Los que largan que Tesla es feo no tienen personalidad: este bicho tiene un diseño que te hace girar cabezas aún antes del restyling, y el interior es más limpio que el de un BMW que cuesta el doble. Y encima aquí en España te cuelas por las ZBE con la etiqueta CERO y te ríes de los que le pagan las multas a Almeida. Por 29.900 €, te estás llevando un coche con el que los pijos flipaban hace dos años, y ahora, con la marca en horas bajas, eres el listo que pesca en río revuelto. No te lo pienses mucho, las crisis de marca no duran eternamente.

Tecnología de otro planeta a precio de saldo

Tesla Model 3 | Tesla

“Tesla es un cacharro caro que se cae a trozos”, dicen los enterados del bar. Pues mira, tienen razón en que la calidad de un Model 3 no está a la altura de un Audi de finales de los 90, pero ¿por qué no mencionan que la calidad de los automóviles en general se ha desplomado y que hasta los plásticos de Mercedes crujen?

Sin embargo, El Model 3 te planta una pantalla de 15 pulgadas que parece el mando de una nave espacial: controlas todo, desde el aire hasta Spotify, y el Autopilot te lleva por la autovía casi sin tocar el volante. ¿Calidad mala? Los asientos son cómodos como un sofá, la batería aguanta como una campeona (306 CV y 0-100 en 5,6 segundos) y la suspensión no te destroza la espalda como dicen. Por 29.900 €, te estás riendo en la cara de los que pagan 50.000 € por un híbrido soso de un segmento inferior.

A río revuelto, ganancia de pescadores

Mientras Musk se pelea con el universo y los titulares gritan “¡Tesla en llamas! ¡El fin se acerca!”, tú pillas un coche que carga en los Superchargers como si nada (80% en media hora) y gasta una miseria (16 kWh/100 km). Aquellos que lo sueltan por cuatro duros en coches.net o wallapop.es están regalando un premium porque “uy, qué miedo, Elon”. ¿El maletero? 425 litros que te valen para todo. Sé el crack que ve el chollo: un Model 3 a precio de ganga que calla bocas y te hace quedar como un señor. Deja que los paranoicos huyan de Tesla. Tú aprovecha su pánico y llévate un Model 3 por menos de lo que cuesta un Golf diésel. Luego, que vengan a llorarte cuando la marca vuelva a estar en la cima.