El sorprendente fallo que ha hecho que Tesla retrase las entregas del Cybertruck

Tesla se ha visto obligada a retrasar las entregas del Cybertruck, la última furgoneta que pretende poner en las carreteras el fabricante estadounidense de vehículos, por un problema en el motor del limpiaparabrisas que afecta al proceso de limpieza.

Tesla Cybertruck | Tesla

La empresa, de momento, no ha informado de cuándo se reanudarán las entregas mientras tratan de arreglar los problemas mecánicos de estos vehículos denunciados por varios usuarios que, ahora, critican también la dilatación de los procesos de recogida de coches por parte de la marca para su reparación.

Por el momento no está claro cuál es el fallo en concreto de los limpiaparabrisas de Tesla, aunque se especula con que el error pueda estar en los motores internos que provocan la ruptura de los componentes ofrecidos por un proveedor externo.

En la actualidad, el Tesla Cybertruckse puede comprar por casi 61.000 dólares (56.781 euros), aunque no se va a vender en Europa porque no cumple con la normativa de circulación, similar en la mayoría de los países de la Unión Europea. No obstante, el modelo sí se está exponiéndose en varios puntos de España.

Tesla Cybertruck | Tesla

Los títulos de Tesla se mantiene estables en la sesión de este miércoles en el Nasdaq estadounidense sobre los 184,86 dólares (unos 172 euros por título), después de haber perdido más de un 25% de capitalización desde enero.