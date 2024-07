Suzuki quiere revertir tendencias para sus futuros coches en la próxima década

Suzuki ha anunciado sus planes de futuro para sus modelos de cuatro ruedas de cara a los próximos años. Tanto sus coches eléctricos e híbridos como los vehículos definidos por software (SDV) obedecerán a la filosofía ‘Sho-Sho-Kei-Tan-Bi’, que quiere decir ‘más pequeño, con menos cosas, más ligero, más corto y más bello’ según anuncia la marca en un comunicado. Por tanto, en los próximos años podremos ver vehículos con carrocerías más ligeras (gracias al concepto Heartect), sin abandonar los motores de combustión, además de abrazar el concepto de economía circular en lugar de la economía lineal que se ha utilizado durante muchos años.

En primer lugar, se quiere hacer los coches más ligeros tras varias décadas en las que han ido aumentando de peso de manera considerable, acompañado de un aumento de la seguridad. Habiendo logrado grandes estándares de seguridad, se quiere trabajar en tecnologías de reducción de peso. Por ejemplo, el Suzuki Alto, el popular Kei Car japonés, pesa unos 680 kilogramos en la actualidad, pero Suzuki quiere recortar un 15% de ese peso durante la próxima década, lo que conlleva 100 kilogramos menos en el conjunto.

Suzuki Swift | Suzuki

Si el coche pesa menos, es posible llevar motores y baterías de menor tamaño (al necesitar una menor energía para moverse) para obtener prestaciones similares tanto dinámicas como en materia de autonomía. Este menor tamaño, sobre todo de la batería, llevaría a su vez a un descenso de los costes y, por tanto, poder producir y vender más barato, lo que resultaría en coches más económicos para su público. En definitiva, coches electrificados más eficientes y asequibles para ayudar a la transición energética de manera acorde al estado de la tecnología.

Ya el año pasado también dieron un gran salto con el desarrollo del motor Z12E, con una eficiencia térmica máxima del 40%. Este Z12E, un 1.2 tricilíndrico con sistema de 12 voltios (es decir, microhibridado, lo que le garantiza la Etiqueta Eco de la DGT), es el que encontramos en el nuevo Suzuki Swift y el que quieren llevar por todo el mundo, hablando también de combustibles neutros en carbono (es decir, combustibles sostenibles), además de diseñar sus modelos con la idea de poder desmontar, reciclar y reutilizar componentes para poner en práctica los conceptos de la economía circular.

Suzuki Vitara | Suzuki

También hará uso Suzuki de las actualizaciones Over the Air (OTA) compartiendo hardware para reducir costes en el desarrollo de los componentes así como reutilizar software, pudiendo actualizar sus vehículos sin necesidad de acudir a casas oficiales - siendo, en definitiva, los SDV la evolución del concepto de coches conectados. En la actualidad, muchos de los modelos de Suzuki cuentan con algún tipo de hibridación, como el Vitara, el S-Cross, además del Swace (en definitiva, el Toyota Corolla Touring Sports) y el Ignis, sin olvidarnos del Across que, al ser híbrido enchufable, cuenta con Etiqueta 0 de la DGT.