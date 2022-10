El Suzuki Across 2023 llegará el próximo mes de enero al mercado español

El Suzuki Across es todo un desconocido en el mercado español pero en otros países europeos sus matriculaciones no van nada mal. Ahora la firma ha anunciado una actualización que afecta al interior y dotación para conseguir una relación valor-precio-producto más completa y equilibrada.

La motorización híbrida enchufable con 306 CV de potencia no ha cambiado, gozando de un nivel de prestaciones muy bueno. También se mantiene el sistema de tracción total a las cuatro ruedas y la caja de cambios automática de tipo CVT. La batería de 18,1 kWh de capacidad le otorga una autonomía de 75 km en ciclo WLTP, y roza los 100 km en ciclo urbano.

Al igual que ha sucedido con el Toyota RAV4 PHEV 2023 del que deriva, el Suzuki Across actualizado suma un nuevo cargador embarcado con 6.6 kW de potencia con el que se consigue reducir el tiempo de carga a poco más de tres horas, siendo casi el doble de rápido que el anterior.

Interior del nuevo Suzuki Across 2023 | Suzuki

En el habitáculo llama la atención el nuevo sistema multimedia con pantalla táctil de 9 pulgadas que cuenta con lo último en conectividad (sin cables). También es nueva la instrumentación digital de 12,3 pulgadas y el detector de ángulo muerto suena al aviso luminoso en el retrovisor también una vibración en el volante para alertar al conductor.

Para la mayoría de mercados europeos el Suzuki Across 2023 seguirá a la venta con un único nivel de acabado muy completo que a lo mencionado también sumará los asientos eléctricos, tapizado mixto, climatizador automático, llantas de aleación, portón automático, acceso sin llave, etc. El precio no ha sido comunicado pero podría partir en los 53.000 € sin descuentos.

