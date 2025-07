¿De verdad necesitas un coche híbrido? Radiografía del consumo real

En 2024 se vendieron 193.702 vehículos híbridos en España, 20.000 unidades más con respecto al año anterior. Y tampoco nos sorprende que buena parte de esas ventas correspondan a SUVs. A priori, son coches con buenos datos de consumo, la posibilidad de ahorrar en combustible y la etiqueta ECO o Cero de la DGT para evitar restricciones en las ciudades.

Ahora bien, ¿hasta qué punto es real el ahorro? ¿Son tan eficientes como prometen o los hemos idealizado demasiado en los últimos años? Lo cierto es que tienen muchas ventajas, pero no son ideales para todos los conductores.

¿Cuánto consume realmente un híbrido?

La mayoría de los híbridos no enchufables (HEV) declaran consumos por debajo de los 5 litros a los 100 kilómetros en ciclo WLTP, pero una cosa son los datos sobre el papel y otra bien distinta la realidad en la carretera.

La ciudad es el punto fuerte de los híbridos, porque entra en juego el sistema eléctrico. Son coches muy eficientes en semáforo, atascos y también vienen de maravilla las frenadas regenerativas. Pero en viajes largos por autovía, a 120 km/h constantes, el motor térmico hace prácticamente todo el trabajo, así que es normal que el consumo se eleve fácilmente a los 6,5 e incluso 7 litros, más incluso si hablamos de modelos de tamaño medio o SUVs.

¿Y qué pasa con el peso? Al final, las baterías de los híbridos (y de los eléctricos) pesan mucho, así que si no se aprovecha bien la parte eléctrica, vas a pagar ese extra al repostar combustible. De ahí que muchos conductores se den cuenta de que su nuevo híbrido consume más que el diésel que vendieron.

En el caso de los híbridos enchufables (PHEV), normalmente recorren entre 50 y 80 kilómetros en modo eléctrico con la batería cargada, y esa es su gran baza. Eso sí, si se descarga y además tienes un coche más pesado y menos eficiente, el consumo del motor térmico también se dispara.

¿Me compensa comprarme un híbrido?

La respuesta, como casi siempre, depende mucho de la persona. Por ejemplo, si haces trayectos urbanos a diario y puedes aprovechar la parte eléctrica, el híbrido —sobre todo el enchufable— puede ser rentable. Y te puede venir bien para 'esquivar' restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones y tener algunas ventajas fiscales.

Pero si lo tuyo son los viajes largos por autovía o no tienes posibilidad de cargar un PHEV en casa, probablemente no es la mejor opción para ti. En ese caso, compensa más un híbrido no enchufable o un mild hybrid, aunque estas dos motorizaciones podrían perder su etiqueta ECO en un futuro no muy lejano.

A modo de resumen: