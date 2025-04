Así puedes convertir tu viejo diésel a etiqueta ECO y ahorrarte mucho dinero

Los planes de electrificación avanzan en España, pues cada vez son más las ciudades que han incorporado o tienen pendiente incorporar sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) este 2025. Los primeros afectados son los vehículos sin distintivo ambiental (turismos y furgonetas de gasolina anteriores a enero de 2000 o diésel previos a 2006), pero las restricciones continuarán en los próximos años para las etiquetas B y C.

Si tienes un coche diésel antiguo (incluso uno de gasolina), hay una solución que te va a salir más rentable que desguazarlo. De hecho, se va a revalorizar, porque pasarás de contaminar a 'presumir' de tener la etiqueta ECO de la DGT en el parabrisas, con las ventajas que supone hoy en día.

¿Cómo convertir un coche diésel antiguo en etiqueta ECO?

Quizá has escuchado esta solución para tu viejo coche diésel, porque es posible convertirlo en uno con etiqueta ECO en unas pocas horas. Y no solo tienes una opción posible, sino que son dos las alternativas: convertirlo a GLP (gas licuado del petróleo) o la hibridación ligera o microhibridación (mild hybrid). Lo que sí tienes que saber es que no todos los vehículos son compatibles con este sistema, y que en caso de serlo, tienes que pasar por un proceso de homologación para recibir el distintivo ambiental de la DGT.

La opción más común y asequible es la instalación de unkit de GLP, y permite al motor funcionar tanto con diésel como con GLP. No es un sistema que reemplace en sí al diésel, sino que funciona de manera combinada para que la combustión sea mucho más limpia y eficiente. El GLP se inyecta en la admisión junto con el aire y así se reduce la cantidad de diésel necesaria para mantener el rendimiento del motor.

Por tanto, el proceso es más eficiente desde el punto de vista térmico y también se reducen las emisiones contaminantes, sobre todo el óxido de nitrógeno (NOx) y las partículas en suspensión (PM). Eso sí, asegúrate siempre de hacer la conversión en un taller autorizado y con un kit homologado. Después, deberás volver a pasar la ITV (aunque no te toque) para certificar la reforma. Entonces sí, podrás solicitar a la DGT la pegatina ECO.

Por otro lado, la microhibridación consiste en añadir un pequeño motor eléctrico de apoyo (normalmente de unos 48V) que asiste al motor térmico en aceleración y arranque. Es más costosa que la anterior, también menos frecuente, y por eso está disponible para menos modelos que el GLP.

Requisitos que deben cumplir los vehículos

No todos los coches son compatibles con GLP, y para eso tu vehículo debe tener un motor que admita modificaciones para utilizarlo. En diésel, suelen ser motores de inyección directa y tecnología Euro 4 o superior. En gasolina, casi cualquier motor Euro 3 o superior se puede adaptar. No obstante, debes saber que convertir tu coche a GLP no te otorga directamente la etiqueta ECO, sino que también debes cumplir otros requisitos:

Tener un vehículo de gasolina matriculado a partir del año 2006 que pase la normativa de emisiones Euro 4, 5 o 6. En la práctica, un coche con etiqueta C.

Tener un vehículo diésel matriculado a partir del año 2015 que apruebe la normativa Euro 6. También con etiqueta C.

Eso sí, igualmente puedes convertir a GLP vehículos gasolina matriculados a partir del año 2001 (normativa Euro 3 o posterior) y diésel matriculados a partir de 2006 (Euro 4 o superior), pero en estos supuestos no obtendrás la etiqueta ECO de la DGT. Y otra excepción más: si tienes un coche de más de 460 CV, tampoco podrás hacerlo, porque con el GLP se pierde algo de potencia y no sería posible garantizar el rendimiento que exige el motor.

¿Y si optamos por la microhibridación? En este caso, debe haber espacio físico para instalar el sistema, compatibilidad con la gestión electrónica del motor y un soporte estructural. En este caso, estos son los coches que se pueden convertir a ECO mediante este sistema:

Gasolina matriculados a partir de 2006 y homologados con la normativa Euro 4, 5 o 6.

Diésel matriculados a partir de 2014 que cumplan con la normativa Euro 6.

Una vez realizado el proceso, si cumples todos los requisitos, tendrás que homologar el cambio en una estación de la ITV y después será la DGT la que confirme que cumples con las condiciones necesarias para obtener la etiqueta ECO.

¿Y cuánto cuesta el cambio?

Depende de la opción que elijas y de tu vehículo. La conversión a GLP es la más barata y extendida, con un precio medio que oscila entre los 1.800 y los 2.500 euros, dependiendo del modelo y del tamaño del depósito adicional. La conversión se podría amortizar en un plazo de entre 3 y 4 años y medio.

Si te decantas por la opción mild hybrid, la cifra podría superar ampliamente los 2.500 euros, pero no es compatible con tantos coches como el GLP. Si nos vamos a alternativas premium, hay una marca española que ha lanzado un kit homologadoque convierte cualquier vehículo en uno microhíbrido —está homologado por el Ministerio de Industria— y ronda los 5.000 euros.