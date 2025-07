Revisión casera antes de las vacaciones: tu mejor seguro al volante

Todos queremos llegar a nuestro destino de vacaciones sin sufrir ningún percance y una de las cosas que hay que hacer es revisar los neumáticos. Hoy te contamos ésta y otras inspecciones “caseras” que te ayudarán a que eso no pase, aquí, en Conduce Seguro con Ponle Freno.

Llevar maletas y demás equipaje requiere mucho espacio, y más si tienes familia y mascotas. Viajar en un familar como el Cupra León Sportsourer eTSi de 150 caballos, es una buena opción. Con una capacidad del maletero de 620 litros y conectividad para el móvil en esta pantalla multimedia.

Antes de empezar el viaje hay que hacerlo con las presiones de los neumáticos correctas y hay que revisarlas en frío. Suelen estar indicadas en la tapa del depósito o en el lateral de la puerta del conductor. Debemos poner las que recomienda el fabricante, según el equipaje que llevemos o el número de ocupantes. Otra cosa importante es la profundidad de la banda de rodadura, que se puede comprobar con un euro.

Profundidad de la banda de rodadura comprobada con un euro | Centímetros Cúbicos

Está prohibido circular con una profundidad inferior a 1,6 milímetros. Si el aro dorado de la moneda queda cubierto por la goma del neumático todavía hay profundidad suficiente; si no es así, es hora de cambiarlas para asegurar un contacto óptimo con el suelo y que puedan evacuar agua.

El aceite es la sangre del motor y los niveles de los diferentes líquidos, también tienen que estar en orden. En frío y en un terreno nivelado, hay que sacar la varilla y limpiarla,(Acción varilla) ,después, la insertamos y la volvemos a retirar. La medida tiene que estar entre el mínimo y el máximo. Si estuviese por debajo habría que rellenarlo con el aceite recomendado por el fabricante.

Sucede lo mismo con el anticongelante y el líquido limpiaparabrisas. Los niveles, siempre, dentro de las marcas. Si no, toca rellenar. Para evitar averías, no utilices agua en ninguno de los dos casos. Las escobillas de los “limpias” también hay que inspeccionarlas. Las gomas no tienen que tener grietas, para que funcionen correctamente.

Alberto Montoya, redactor del programa, junto con el Cupra León sportstourer eTsi | Centímetros Cúbicos

Los frenos también son indispensables, por eso también debemos comprobar el nivel del liquido y, si está muy sucio, pasar por el taller a cambiarlo. Al igual que si cuando estamos conduciendo nuestro coche, notamos una vibración inusual en el volante, un sonido agudo al frenar o percibes un tacto raro, del pedal, pueden ser síntomas de que los discos o pastillas estén gastados.

Tampoco hay que olvidarse de las luces: asegúrate de que todas funcionan bien incluyendo las de freno, los intermitentes, la de marcha atrás y los antinieblas.

Y por último, arrancar el coche y prestar atención a cualquier ruido extraño que pueda venir del motor y a cualquier humo que salga por el sistema de escape; si es negro pueden ser problemas de combustión y blanco o azul, fallos en el sistema de aceite o la refrigeración.

El Cupra León Sportstourer eTsi ha pasado esta revisión “casera” sin problemas. Prácticamente no hace ruido porque tiene un motor microhíbrido que reduce el consumo de combustible al arrancar y parar, que le da la etiqueta ECO para circular por donde quieras.

Merece la pena dedicarle un poco de tiempo a una revisión, antes de salir, y llegar a nuestro destino tranquilos, sin incidentes inesperados y sin tener que esperar a la grúa.