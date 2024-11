El SUV chino que lo está cambiando todo con equipamiento de lujo, 185 CV y el precio de un compacto

Todo el mundo quiere un SUV. O eso dicen. Si al menos tú eres uno de ellos, este puede ser el perfecto para ti. Y es que los SUV son coches que desprenden seguridad allá por donde se miren, gracias a su altura y tamaño, que los hacen parecer más robustos. La gran variedad de modelos que hay hoy en día, tras la entrada de muchas marcas chinas, facilita encontrar un amplio abanico de precios. Los hay baratos y eso no necesariamente significa que sean peores o que sacrifiquen el confort, como es el caso del Omoda 5.

El Omoda 5 es un SUV de marca china. Y lo bueno de este coche es que cuenta detalles lujosos pero a su vez es bastante económico. En el interior encontramos asientos y volante calefactables, para el máximo confort de los pasajeros. Además, tiene iluminación ambiental y cargador wireless de 50 W para poder cargar el móvil sin tener que enchufarlo.

La longitud total de este coche es de 4,3 metros. Aunque es un SUV y da la sensación de ser un coche grande, sigue siendo un coche que no cuesta mucho aparcar, ya que no es demasiado largo. Por otro lado, su maletero tiene una capacidad de 370 litros. Aunque no es lo que se dice pequeño, puede quedarse algo justo si se lleva mucho equipaje.

Omoda 5 | Omoda

Si hablamos de la tecnología que incorpora, está equipado con dos pantallas HD. Una es el panel de instrumentos digital que es de 10,25 pulgadas y la otra es el sistema multimedia que también es de 10,25 pulgadas. También tiene asistente de voz inteligente que permite controlar cosas como la música, el aire acondicionado o abrir y cerrar el techo panorámico, todo ello sin apartar las manos del volante.

Este coche ha conseguido 5 estrellas en los test de la Euro NCAP. Esto significa que se trata de un SUV muy seguro. Eso queda bastante claro al ver todos los ADAS que lleva incorporados. Por ejemplo, incorpora alerta de cambio involuntario de carril, alerta de colisión frontal, control de crucero adaptativo, detector de punto ciego y frenada de emergencia autónoma entre muchos otros. Todos estos sistemas no solo ayudan al conductor y protegen a los pasajeros, también mantienen a salvo a los demás ocupantes de la vía. El motor es un cuatro cilindros gasolina turbo de 1.6 litros, y desarrolla una potencia de 145 CV.

Omoda 5 | Omoda

Es un SUV que se puede tener por 149 euros al mes. El precio financiándolo es de 23.748,73 euros, dando una entrada de 7.998,22 euros, 1 cuota de 139 euros, 46 cuotas de 149 euros y una última cuota de 13.079,52 euros. El precio al contado es de 26.263,73 euros.