Suspende todos los test de pruebas, se presenta al examen teórico de conducir... ¡y lo aprueba con cero fallos!

"Recordad chicos, quien no arriesga no gana". Con estas palabras celebraba Cristina el haber aprobado el examen teórico de conducir. Y tanto que arriesgó. Esta chica se presentó a la prueba habiendo suspendido 31 de las 42 pruebas que tienen las apps para prepararse de cara a una de los test más temidos por los jóvenes que buscan alcanzar el objetivo del carnet de conducir.

No es fácil. El examen teórico de conducir lo aprueban a la primera tan solo el 46% de los aspirantes. Una cifra un tanto baja si tenemos en cuenta que se trata de una prueba donde hay que llevar estudiado un libro con las normas de circulación. A esto, se le suma la existencia de las mencionadas apps de móvil que te ayudan a 'machacar' el temario e incluso practicar alguna de las más que posibles preguntas que te entren en este test.

Aún así, esta prueba no es donde más gente suspende a la primera. La parte práctica tan solo la pasan al primer intento uno de cada cuatro examinados. Muchos de ellos por faltas eliminatorias directas. Aunque estas no sean las únicas causantes del 'no apto' de los aspirantes a conductores. La acumulación de faltas leves y deficientes también supone no pasar el examen.

Alguna de las preguntas donde más errores comete la gente en el teórico son acerca de la velocidad específica a la que tiene que ir un vehículo diferente, como puede ser un tractor con remolque. Aunque también se cometen ciertos errores con las de carriles reversibles o VAO.

Recordemos que para pasar el examen teórico de conducir necesitas responder de forma correcta a mínimo 27 de las 30 preguntas. En el caso de Cristina fueron 30 de 30 las acertadas que la permitieron pasar la prueba. Este caso es muy poco común. Lo más recomendable es presentarse a este test una vez veas como las pruebas de aplicaciones como AEOL, específica de autoescuelas, no te resultan ningún problema y las puedes pasar sin dificultad alguna.