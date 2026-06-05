Si te decepciona no poder comprar un Abarth de gasolina ahora, todavía puedes conseguir unidades casi nuevas

Para quienes no lo poseen y las circunstancias le colocan uno en frente, sentarse en un Abarth con corazón de combustión garantiza la experiencia de la felicidad efímera. A los propietarios les significa un cable a tierra constante. En cualquiera de los casos, se cicatriza la carencia que padece la gama actual del fabricante italiano. Mientras, el escorpión profundiza la herida. "¿Quieres continuar el legado del 695? Explora el Abarth 600e, la nueva frontera de la potencia", provoca. Nuestra postura va más allá de las propiedades de los nuevos eléctricos, que las tienen. Es una cuestión de principios.

En un segundo plano, la marca procura que el legado no se desvanezca y sigue difundiendo los íconos de combustión mediante plataformas de ejemplares de ocasión, pero su flota oficial, compuesta por los Abarth 500e y Abarth 600e, se ha olvidado de la gasolina. A contracorriente, Ewagen concesionario con sedes en Madrid y Valladolid, no se anda con segundos planos.

Abarth 695 | Abarth

La empresa es clara. Coches para "entusiastas" y "coleccionistas". Aunque la mayoría de las unidades del catálogo no llegan a ser técnicamente clásicos, todos cumplen con el mismo requisito innegociable: revalorizar modelos que en las líneas de montaje ya no tienen lugar. Este Abarth 695 Cabrio, además de ser una solución a la ausencia de motores térmicos de la firma italiana, expone la esencia de Ewagen, el segundo requisito innegociable: ofrecer vehículos en estado de aficionado.

Todo original, todo en su lugar en este especial Abarth 695 Cabrio

Hay una tercera razón por la cual este es un escorpión especial. El Cabrio en gris metalizado que anuncia a 35.000 euros no es un 695 cualquiera, es un modelo 2024 y, por lo tanto, uno de los pocos que salieron de fábrica durante el último año de producción.

Aquí, la regla básica del "estado de aficionado" es llevar todo en su lugar, todo original. Este Abarth no defrauda: motor 1.400 T-Jet de 180 CV, cambio automático y secuencial con sus levas en el volante, llantas de aleacion Super Sport de 17 pulgadas en acabado antracita, los frenos Brembo de cuatro pistones y pinzas lacadas en amarillo, la suspensión deportiva Koni con tecnología FSD de ajuste automático y los cuatro escapes "Récord Monza" para la fiesta sonora.

Abarth 695 | Abarth

En secciones puntuales, el exterior le pone un freno a tanto metalizado: tanto las molduras de los parachoques negros como las carcasas de los espejos laterales grises cortan con acabado mate el brillo de la pintura de carrocería. La capota de lona eléctrica, también negra, le da al coche su configuración bitono.

Mecánica cuidada tras casi 7.000 kilómetros

El interior es, por esencia, deportivo hasta la médula. Los pedales lo confirman, pero es el revestimiento parcial de fibra de carbono en el volante de cuero perforado lo que nos da la bienvenida. No están solas estas inserciones, sino que van acompañadas del elemento con que mejor se lleva el ligero material en estos tiempos: la alcántara. Los asientos, deportivos con ajuste de altura, están tapizados en tela negra.

Según indica el concesionario, además del estado original completo, el conjunto mecánico de este Abarth 695 Cabrio 2924 no registra desperfectos ni signos de desgaste. Como única visita al taller, en marzo del 2026 fue sometido a un cambio de filtro de aceite y de bujías. El odómetro, en tanto, espera que un segundo propietario retome los 6.700 kilómetros de momento acumulados desde su matriculación.