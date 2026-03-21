PROBADOS CON MILLONES DE KILÓMETROS
Stellantis dice adiós al PureTech con su nuevo motor Turbo 100 de geometría variable y garantía enorme
La compañía sigue apostando fuerte por los motores de gasolina con este nuevo Turbo 100 que se estrenará con modelos de Peugeot.
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La marca automovilística Peugeot ha anunciado que sus modelos 208 y 2008, este último producido en la factoría de Stellantis en Vigo, montarán a partir de los próximos meses su nuevo motor Turbo 100, de tres cilindros y 101 caballos de potencia.
Tal como ha informado la firma en un comunicado, este nuevo motor de gasolina "eleva las sensaciones y el rendimiento a un nivel superior", para ofrecer "eficiencia y fiabilidad". Tanto es así que ambos modelos contarán con Peugeot Care, que proporciona 8 años de garantía o 160.000 km.
Según explican, se trata de un motor de tercera generación que incorpora un 70% de componentes nuevos en términos de valor, incluyendo la cadena de distribución, el turbocompresor, el sistema de inyección o el bloque cilíndrico.
Esta nueva mecánica estará disponible en el Peugeot 208 a partir de marzo y en mayo en el Peugeot 2008, fabricado en Vigo.
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