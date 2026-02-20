Desvelado los coches con más y menos defectos: El resultado demuestra que el precio no significa fiabilidad

Los coches pueden convertirse en un importante quebradero de cabeza. A la inversión inicial, siempre elevada, es posible que se unan gastos imprevistos para solucionar fallos mecánicos que cuestan el ojo de una cara. Para evitarlo, es necesario estudiar qué modelos tienen más y menos defectos. Un fiable estudio alemán nos ayuda a resolver esta duda.

TÜV, una de las autoridades europeas de análisis técnico de vehículos más reconocidas, ha dado sus conclusiones después de examinar 9,5 millones de automóviles. Es decir, la muestra es muy elevada y por eso hay que otorgarle credibilidad a los resultados, donde hay un modelo que sale muy bien parado, y otro que se derrumba.

Tridente electrificado

El coche con menos defectos, según TÜV, es el Mazda 2, un utilitario que en España se vende por menos de 21.000 euros con motorización híbrida pura de 116 CV de potencia. El estudio indica que para este modelo japonés, la taza de posibilidad de avería es solo del 2,9%, la más baja del mercado.

Muy de cerca le persiguen el Volkswagen T-Roc con un 3% y el Audi Q4 e-tron con un 4%. En definitiva, el podio lo completan tres modelos con algún tipo de electrificación, desmintiendo que este tipo de motorizaciones generan más problemas que las de combustión. Aunque, precisamente, en el lado opuesto de la clasificación se encuentra uno de los buques insignia de los eléctricos.

Se trata del Tesla Model Y, un SUV coupé grande y 100% eléctrico con opciones de hasta 460 CV de potencia y 657 kilómetros de autonomía. Este modelo ha alcanzado la peor taza de posibilidad de avería con un 17,3%. Este porcentaje le coloca en el segmento de vehículos expuestos a problemas graves o de difícil solución.

Tesla Model Y Standard | Tesla

Descenso de ventas

Hablando en plata, el informe no recomienda comprar uno de estos vehículos de la marca norteamericana. Parece que la población ya se ha dado cuenta por sí sola de los defectos de los Tesla porque las ventas del fabricante liderado por Elon Musk han caído en picado durante 2025 y el presente año no tiene mejor pinta.

Curiosamente, el Model Y se vende en España desde casi 40.000 euros, duplicando el precio del Mazda 2. En definitiva, queda demostrado que un alto coste de un coche no se traduce en fiabilidad. Para nada. Eso de que lo barato sale caro, en este caso, se podría transformar en lo caro puede salir aún más caro.