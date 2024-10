Ya son realidad: los radares de STOP ya están multando en España

Los elementos de señalización vial como los semáforos y las señales de STOP son fundamentales para garantizar la seguridad en las carreteras. Estas señales juegan un papel clave en la organización del tráfico y en la prevención de accidentes, al establecer claramente las prioridades y detener a los vehículos en puntos críticos. Centrándonos en la señal de STOP, ésta obliga a los conductores a realizar una detención completa en intersecciones, donde la falta de visibilidad o la complejidad del tráfico pueden aumentar el riesgo de colisiones.

La señal de STOP es una de las más conocidas por los conductores, ya que además tiene un carácter que podría calificarse como "global" gracias a la utilización de señales muy similares en la mayor parte del globo. Sin embargo, lamentablemente muchos conductores aún siguen entendiendo la señal de STOP como una "sugerencia" para detenerse en lugar de lo que es: una obligación de detener la marcha.

El incumplimiento de la normativa asociada a la señal de STOP es un problema recurrente que genera graves consecuencias. Según la Dirección General de Tráfico, el no respetar una señal de STOP es un factor involucrado en numerosos accidentes mortales. En 2021, se registraron 1.093 casos de conductores implicados en accidentes mortales que no respetaron esta señal, lo que subraya la importancia de su cumplimiento para evitar tragedias. La infracción por no detenerse por completo en un STOP conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el carnet de conducir.

La DGT se pone seria con los STOP

Para reforzar el cumplimiento de esta normativa, la DGT está ya comenzando a utilizar los conocidos popularmente como "radares de STOP". Estos dispositivos están equipados con cámaras que graban continuamente el tráfico en las intersecciones con señalización de STOP, siendo capaz de detectar si un vehículo realiza una parada completa o si efectúa una detención parcial, similar a un ceda el paso, lo que es una infracción muy común y, a la vez, peligrosa. Si el sistema detecta que no se ha cumplido la normativa, la grabación se envía automáticamente al Centro de Tratamiento de Denuncias de la DGT para tramitar la sanción. Estos radares ya han comenzado a instalarse en las intersecciones más peligrosas de España, donde los accidentes son más frecuentes.

De hecho, ya hay intersecciones en nuestro país donde se está utilizando este sistema de control. Es el caso de la carretera CM-220, en Cuenca, a la altura del kilómetro 68, donde se ha instalado ya una cámara que controla el paso de vehículos y el cumplimiento de un STOP. Otro sistema con las mismas características está ubicado en la carretera M-222, en Madrid, en el kilómetro 13, lo que indica que, si estos sistemas funcionan, es muy posible que su utilización se extienda como la pólvora por toda la geografía española.