Desconvocada la comparecencia de Marlaska en la que iba a hablar de la obligatoriedad de la baliza V16

El Congreso ha desconvocado la Comisión de Interior en la que estaba prevista la comparecencia del ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, por "indisposición" del titular de la cartera de Interior.

Marlaskaiba a comparecer esta mañana para dar cuenta de la implementación de la obligatoriedad de la baliza de señalización de emergencia V-16 en España, obligatoria desde el 1 de enero. Fue el PP el que pidió explicaciones sobre este asunto al titular de Interior y solicitó que acudiera a la Cámara Baja antes de que finalice el mes de enero.

Así lo defendieron el martes los 'populares' en la reunión de la Diputación Permanente, donde el PSOE confirmó su apoyo. Por otro lado, el PP en el Congreso ha pedido a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que "acrediten la eficacia, viabilidad e implementación" del uso de la señal V-16 "como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras".

Baliza v16 homologada | Help Flash

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización. A escasos días de que su uso fuera obligatorio en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, la DGT retiró la homologación de varias balizas V-16.

Los motivos de esta retirada son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces.