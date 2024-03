Sólo este grupo de conductores podrá seguir usando motos de 125 sin condición

Hace algo más un mes dudábamos de si los conductores que venían usando motos de 125 cc con su carnet de coche desde hace años podrían seguir haciéndolo a partir de este ejercicio. La cuestión surgía de las intenciones de una DGT que, según su máximo responsable, estudiaba implementar un examen teórico-práctico para todas aquellas personas que pretendiesen manejar esta clase de vehículos, susceptibles de ser más peligrosos que otros. Ahora, a las puertas de la primavera, parece que se arroja algo de luz sobre esa incertidumbre.

La semana pasada, Pere Navarro, quien es el director del citado organismo de Tráfico, ha matizado que esa especie de curso obligatorio para motoristas, a través del cual se obtendría la licencia A1, afectará con total seguridad a los nuevos conductores, pero no necesariamente a los que dispongan de un permiso de tipo B con al menos tres años de antigüedad. Así, volvería a copiarse un punto más del modelo francés, el cual valora que cualquier persona con carnet de automóvil en vigor y más de 36 meses desde su expedición pueda utilizar motos sin enfrentarse a ninguna evaluación de conocimientos o habilidades.

SEAT Mó 125 | SEAT

Aunque todavía queda mucho tiempo (previsiblemente hasta finales de 2024) para que la modificación de la normativa en cuestión cause efecto, se interpreta que podría no tener carácter retroactivo, limitando la posibilidad de causar perjuicios para cientos de miles de motoristas que convalidaron con un sencillo trámite administrativo su carnet B por el A1 y que, cada día, se sientan detrás de un manillar para sus desplazamientos habituales. No hay mejor alternativa a la movilidad urbana e interurbana si se quiere llevar a cabo de forma privada, particular y por relativamente poco dinero.

Lo que en un principio (hace más de 20 años) fue una medida que sirvió para impulsar sensiblemente las ventas de motocicletas en España, se tradujo se forma inevitable en más siniestralidad y mortalidad, algo que la DGT pretende reducir a toda costa, máxime cuando hablamos de medios de transporte muy vulnerables. Complicar su acceso y uso a partir de 2024 es entendido como una solución por la entidad que ya trabaja en ella, si bien puede significar un aumento de la demanda de patinetes eléctricos y otros VMP aún más peligrosos y con una regulación en pañales.