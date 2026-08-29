Estilo checo y tope de gama deportivo desde 25.000 euros: así es el mejor equipamiento del Skoda más popular

Hablar del Skoda Kamiq es hablar del modelo más popular de la marca en el mercado español, donde registra en el acumulado del 2026 cerca de 7.500 entregas. Y también es hablar de uno de los pocos coches de la firma checa en contar con el acabado Monte Carlo, que en este caso oficia de tope de gama y, por lo tanto, te da el mejor equipamiento.

Si por algo se caracteriza del resto de las versiones, es por sus elementos negros en contraste. No hablo del techo, los pilares y los marcos –que sí, se identifican en dicha configuración más en el Monte Carlo que en las más básicas–, porque esta faceta es compatible con la carrocería monocromática y la bitono tanto como las variantes Selection y Plus.

Skoda Kamiq | Skoda

Pero sí marca distancia en secciones puntales de cada una de sus caras. Independientemente de la elección de pintura de carrocería, el Monte Carlo lleva sin excepción un spoiler negro en el frontal, un difusor negro en la zaga, carcasas negras para los espejos retrovisores laterales y barra portaequipaje. Las llantas de aleación ligera de 17 pulgadas, también en negro y con embellecedores en el eje que dan el toque, también son una carta de presentación, mientras los paragolpes, por el contrario, van a juego con el mismo tono pintura exterior.

Deportividad profundizada puertas adentro y precio razonable

Ya en el interior es donde el Skoda Kamiq profundiza su deportividad, porque parte de unos asientos deportivos en tela Monte Carlo, donde se evoca, con su estilo de líneas verticales, el espíritu de la competición. Espíritu que se expande al dirigir la mirada al frente, producto de un volante deportivo en cuero con costuras rojas y las levas para los cambios secuenciales, y el instrumental Virtual Cockpit de 10,25 pulgadas. El cuero también se aplica en el pomo de la palanca y unas incersiones decorativas efecto carbono completan el concepto estético de la cabina.

Skoda Kamiq | Skoda

Lo interesante de esta versión es que, a contracorriente de los casos en que un tope de gama se limita a una única opción mecánica, ofrece dos niveles de cilindrada y potencia de su motor de gasolina TSI. El más terrenal es el 1.0 de 116 CV, mientras el 1.5 de 150 caballos te da un rendimiento algo más digno. En ambas opciones, desde ya, la potencia se envía a las ruedas delanteras.

Con los SUV de segmento B dominando, este representante checo se hace cargo de su condición de superventas y propone una mirada algo más expresiva que la de los acabados de menor nivel. Y tomando como referencia el motor de 116 CV, su precio queda en 25.250 euros si sujetas el pago a financiación.