Eres muy de Toyota y quieres dar el salto a los híbridos: Te ayudamos a elegir entre el Aygo X, el Yaris o el Corolla

Toyota es una de las marcas preferidas por los conductores a nivel global y su constante éxito en ventas lo demuestra. La famosa fiabilidad de sus coches se ha mantenido en la nueva era electrificada y, por eso, se ha convertido en el fabricante elegido por muchos para dejar atrás las motorizaciones 100% de gasolina. El primer paso, casi como transición, sería apostar por un híbrido HEV. La empresa japonesa cuenta con tres modelos muy urbanitas con este sistema propulsión, el Aygo X, el Yaris y el Corolla, todos ellos con Etiqueta ECO.

Los precios apuntan al Aygo X

Si el objetivo es ahorrar, la mejor opción es el Aygo X. Es el más barato de los tres modelos. Se vende desde 19.100 euros con descuentos y ayudas, mientras que el precio de partida del Yaris es de 20.300 y el del Corolla 24.700. Pero no solo se ahora en la compra, también a diario porque el consumo combinado del Aygo X es de 3'8 litros cada 100 kilómetros, el del Yaris asciende ligeramente entre 3'9 y 4'3 litros según su versión, y la del Corolla sube un rango más entre los 4'4 y 4'7 litros.

Toyota Aygo X Cross 2025 | Toyota

Motorización ideal en el Corolla

La motorización más destacada, sin duda, la integra el Corolla, con una opción de 140 CV y otra de 178 CV. La primera, con un motor de gasolina de 1.8 litros y cuatro cilindros en línea, es capaz de acelerar de 0 a 100 en 9'2 y alcanzar una velocidad de 180 km/h. La segunda sube a los 2.0 litros reduciendo la aceleración a 7'5 segundos. El Yaris de 130 CV se acerca a las prestaciones del Corolla de 140 CV, pero a cambio de un precio superior a la versión de acceso del Corolla.

La motorización de acceso del Yaris se queda en 116 CV, igual que la única de toda la gama Aygo X. Con un motor de 1.5 litros y tres cilindros en línea, bajan de una aceleración en 10 segundos y su velocidad máxima supera los 170 km/h. Nada mal para unos modelos que rondan los 20.000 euros. Aunque si lo que quieres no es solo números, sino también diversión, lo tuyo es el Corolla.

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Conducción ideal si te puedes permitir el GR

El Aygo X y el Yaris son coches muy centrados en la utilidad dentro del contexto urbanístico, más prácticos que estridentes. El Yaris, de hecho, ya tiene una versión deportiva y de gasolina, la GR, quien busque algo más que desplazarse con su coche. El Corolla sí que ofrece una experiencia de conducción más memorable y atrevida, con un paso por curva más ligero, junto a una respuesta del motor y de la dirección muy inmediatas y eficaces.

Toyota Corolla GR Sport | Toyota

Equipamiento en base a la versión elegida

El Corolla es el modelo más caro de los tres no solo por su mejor motorización, sino también por su equipamiento más amplio. Tiene una pantalla para el sistema multimedia más grande, más sensores de aparcamiento o más tecnologías de asistencia a la conducción que le hacen sumar cinco estrellas Euro NCAP frente a las cuatro del Aygo X y del Yaris.

Evidentemente, tanto el Aygo X como el Yaris pueden disfrutar de un equipamiento más profundo que el básico (la personalización es una de las virtudes de Toyota), pero hay que pagarlo, y para eso quizá valga más la pena pensar en el Corolla que, por otra parte, es el modelo más vendido de la historia del automovilismo y por eso Toyota le da prioridad de recursos.

Toyota Corolla Touring Sports | Toyota

Espacio: desde el mini hasta el familiar

Terminamos con una cuestión clave, especialmente para familias, el espacio interior. En cualquiera de sus modelos, Toyota garantiza una comodidad mínima para los pasajeros. Lo más diferencial es su maletero y el número de plazas, cuatro en el Aygo X y de cinco en los otros dos. El Aygo X es el coche más pequeño y eso lo paga en términos de espacio, aunque para moverse en el tráfico urbano, como dijimos, es súper práctico. Así compensa. No obstante, su maletero se queda entre 189 y 231 litros según su versión de acabados. Para mucha gente puede no ser suficiente.

El Yaris quedaría en un nivel intermedio con 286 litros en cualquiera de sus alternativas. Es igual de práctico que el Aygo X y también decente en capacidad de carga. Ofrece equilibrio en este sentido. El Corolla es el más grande, no es tan destino a la necesidad de la practicidad de la ciudad, pero da 361 litros en sus versiones de 140 CV y 313 litros en las de 178 CV.

En conclusión, si su presupuesto es limitado, el Aygo X es la mejor opción. Si busca una balanza entre un módico precio, equipamiento y espacio, el Yaris debería ser su elección. Si está dispuesto a abrir un poco más la cartera a cambio de más tecnología y conducción más atractiva, el Corolla no falla.