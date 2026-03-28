Va a ser el Smart menos puro de la historia, porque va a ser el más grande que la marca ha lanzado nunca

Cuando a principio de siglo conocimos el Smart, más de uno se burló de aquellos coches diminutos biplaza. Pero cayaron muchas bocas cuando se popularizaron gracias a la facilidad de conducirlo en ciudad y, sobre todo, de encontrar aparcamiento. Sin embargo, la marca surgida de la asociación entre Mercedes-Benz y la empresa de relojes Swatch ha ido evolucionando y sus modelos se han estirado como un chicle.

Se acaban de revelar nuevas imágenes del Smart #6 EHD, que no está lejos de llegar al mercado. Las siglas EHD corresponden al sistema híbrido Extended Hybrid Drive, que consiste en un motor turbo de gasolina de 1.5 litros y otro propulsor eléctrico. Junto, ofrecen una potencia de 429 CV.

Smart #6 | Smart

Coche de transición

Una de las grandes virtudes de este sistema está en su capacidad de recorrer 285 kilómetros en modo 100% eléctrico, mientras que la autonomía total supera los 1.800 kilómetros. Puede ser coche de transición, una gran opción para conductores que no quieren tener la experiencia de conducir un eléctrico antes de dar el paso de comprar uno.

El Smart #6 es un sedán de alta gama que se extenderá hasta los 4,9 metros de largo. Su distancia entre ejes será de 2.9 metros, datos que le ubican como el modelo más grande de la historia de la marca. Esto se traduce en mayor espacio entre los asientos delanteros y los traseros para asegurar la comodidad de todos los pasajeros en el habitáculo.

Al margen de su tamaño, que en el caso de cualquier Smart siempre es algo importante y que llama la atención, con las nuevas imágenes reveladas hemos conocido detalles importantes de este sedán. Uno de los aspectos más atractivos está en el capó y sus salidas de aire que la propia marca ha denominado “branquias biónicas de tiburón”.

Smart #6 | Smart

Sin renunciar a la elegancia

Los dos faros tanto frontales (que son LED con figura triangular y horizontal) como posteriores forman parte de una franja negra que recorre de lado a lado en la ancho de la parte delantera del vehículo. Da un aspecto más deportivo que elegante a este modelo, y esa inclinación hacia la competición se refuerza con sus llantas en forma de estrella.

No obstante, el Smart #6 no renuncia a los elementos que se entienden como de lujosa elegancia, especialmente su techo negro en contraste con el color que domina la carrocería. Se trata de un modelo bastante equilibrado, con una motorización con bastantes beneficios, un diseño muy atractivo y, podemos presumir por lo que acostumbre en los coches de la marca, un precio competitivo en su sector.