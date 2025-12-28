Smart vuelve a su esencia, y traerá un eléctrico de dos plazas perfecto para la ciudad

Con un pasado escrito a fuego en el segmento de los microcoches, los alemanes, hoy repartidos entre Mercedes-Benz y el Grupo Geely de China, no podían quedarse afuera de lo que parece ser una nueva oleada de estos vehículos destinados a la movilidad urbana. El lanzamiento del sucesor de su pequeño biplaza, por el que querrá hacer justicia tras el ocaso de mercado al que su transición eléctrica lo sentenció, ahora está más cerca.

El nuevo eléctrico ya se ha empezado a dejar ver con una lona que pretende, aunque sin éxito, jugar al misterio. Hay veces que las declaraciones de intenciones no se pueden ocultar. Si bien no se desentiende de lo que en diseño propone el Smart #5 –el SUV de segmento D con propulsión también 100 % eléctrica, aunque con tracción a las cuatro ruedas dado que lleva un motor en cada eje–, el inminente hashtag two no disimula la herencia de su antecesor.

Es que en su reciente avistamiento, al Smart #2 se lo ha visto cubierto por una lona casi en su totalidad y dejando escapar un camuflaje en secciones específicas, como los bajos en los lados las carcasas de los retrovisores, el pilar delantero y los marcos del techo.

Smart Fortwo | Smart

Smart #2: carrocería reciclada y herencia asegurada, pero con rasgos que se esperan que sean propios

Sin lugar para los voladizos, ni para el frontal y mucho menos para el trasero, que es donde desemboca la caída abrupta y más ligera que pronunciadamente en diagonal. Hasta en ese aspecto el Smart #2 retoma la senda del Fortwo –todo tiene un por qué–. Hablando del frontal, el coche se ha movido in fraganti con las ópticas al desnudo y todo parece indicar que allí tampoco se moverá demasiado del diseño de faros del modelo descontinuado en 2023.

Al igual que el interior, cuya revelación ha quedado en stand by, se mantendrá la expectativa por la zona en la que debiera llevar una calandra si montara un motor de gasolina. Lógico sería que llegara con actualizaciones estéticas. Se espera en el Smart #2 una marcada personalidad. Ahora bien, al permitirle la nueva estructura y disposición eléctrica reutilizar la carrocería del último Fortwo, la marca alemana y el fabricante chino han determinado dicho reciclaje, lo que prácticamente confirma unas dimensiones exactas. Es elocuente al ver al coche tapado de perfil: nótese la moldura en la caída inferior al voladizo posterior y la ranura lateral que define el diseño de las puertas.

Tan cerca y tan lejos. En apariencia, porque se ha develado mucho y aún restan rasgos por descubrir, pero también por los tiempos. Todavía se atraviesa la plena etapa de desarrollo y lo pautado indica que a finales del 2026 será el estreno mundial, lo que coloca el inicio de su comercialización en la primavera del 2027. Un nuevo aire están tomando los microcoches eléctricos y, con una autonomía duplicada que alcanzaría unos satisfactorios 300 km, el Smart #2 será un rival a no subestimar entre los de su condición, los pequeños de nivel premium, pues con lo que saldría, entre 20.000 y 25.000 euros, podrías apostar por un hatchback cero emisiones de cinco puertas.