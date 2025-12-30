El Peugeot líder en ventas en España amplía su gama con una edición especial bicolor que deja este SUV compacto etiqueta ECO por debajo de los 30.000 euros

Peugeot acabará el 2025 con un trofeo en forma de B-SUV, siendo el Peugeot líder de España en la actualidad. El Peugeot 2008 cierra el 2025 a las puertas de las 20.000 nuevas matriculaciones –¿alcanzará dicha cima?–, mejorando el desempeño del año pasado –con un aumento del 15 %– e ingresando al top 10 de los coches más vendidos, apoderándose del octavo lugar y acechando al séptimo, el SEAT Arona. ¿La manera de brindar por su lugar de privilegio? Ampliar su gama.

Para unas fechas pasajeras, un regalo pasajero, porque desde la marca francesa han publicado que esta nueva versión es una serie limitada. Lo sospechábamos por su nombre: cuando un fabricante denomina Edition a uno de sus acabados, no esperes que lo mantenga en la producción a perpetuidad. Como sea, el flamante Peugeot 2008 Edition ha llegado para ocupar un nivel entre la variante de acceso y la intermedia Allure, de manera tal que agrega algunas características extra además del equipamiento heredado del 2008 Style.

Ahora bien, no esperes una avalancha de especificaciones nuevas en esta edición, ya que se limita a sumar apenas un puñado de elementos que, más allá de lo funcional, apuntan sobre todo a lo distintivo, algo lógico tratándose de una versión especial.

Peugeot 2008 | Peugeot

Precios del Peugeot 2008 Edition

Por ejemplo, en el Peugeot 2008 Edition encontrarás de serie unas llantas NOMA exclusivas de 16 pulgadas y, en lo más alto, unas barras longitudinales de techo en acabado negro brillante. Dos aspectos que esta versión aporta, insisto, al listado de especificaciones del nivel de entrada, por lo cual también te recibirá un tapizado de tela en diferentes matices de gris con costuras amarillas cuando abras sus puertas, mientras que desde afuera lo verás en un exterior bitono Blanco Okenite sin coste adicional. ¿Y como opcional? El Edition anuncia un gancho de remolque con desbloqueo vertical y un control electrónico de estabilidad para remolcar.

Todo esto sin olvidar algunos elementos como unos cuantos sistemas de seguridad ADAS, incluyendo control de crucero, avisador de cambio de cambio de carril involuntario, detector de fatiga, o sensores de aparcamiento traseros. Los faros LED vienen también de serie en esta Edition, y por supuesto conectividad Apple Carplay y Android Auto con la pantalla de 10,1 pulgadas.

Disponible únicamente como híbrido, de la gama de serie también toma las dos motorizaciones MHEV –las excepciones son las variantes GT y GT Exclusive, que solamente se venden con el nivel más potente–. Es el tres cilindros 1.2 con electrificación de 48 voltios en sus dos niveles de potencia: 110 caballos y 145 CV, que se envían al eje delantero mediante una automática de seis velocidades con doble embrague.

El resultado es un 2008 ligeramente distinto a lo habitual, con la etiqueta ECO producto de su propulsión mild-hybrid, que sube por muy poco de los 23.000 euros (con financiación en cualquier caso). Siendo la versión más potente la que, lógicamente, sube más de precio ya por encima de los 24.000 euros.