Cuatro híbridos no enchufables que son un mechero y te evitan el disgusto en las gasolineras

La opción híbrida sigue siendo la preferida por los conductores para adentrarse en la era de la electrificación sin renunciar a los motores de combustión. Con el precio de la gasolina por las nubes, presentamos los cuatro híbridos no enchufables que menos consumen, todos ellos utilitarios muy manejables y Etiqueta ECO con los que sobrevivir al intenso tráfico urbano.

Mazda 2

Mazda2 Hybrid | Mazda

La estrella es, sin duda, el Mazda 2 con sus 3,7-3,8 litros de consumo cada 100 kilómetros en sus versiones de acceso, las más baratas, que cuestan poco más de 20.000 euros con ayudas y descuentos aplicados. Junta un motor de gasolina de 1.5 litros y tres cilindros en línea con uno eléctrico de 59 kW para una potencia combinada de 116 CV. Esto se traduce en unas prestaciones bastante óptimas, 175 km/h de velocidad máxima y una aceleración de 0 a 100 inferior a los 10 segundos. Además, sus 286 litros de maletero le convierten en una opción bastante viable para las familias no numerosas.

Toyota Yaris

Toyota Yaris | Toyota

El Toyota Yaris es el primo hermano del Mazda 2, o más bien el gemelo. Tienen el mismo cuerpo de 3,94 metros de largo y 1,5 de alto, idéntica capacidad de maletero, especio entre filas de asientos, incluso el diseño exterior es muy similar. También comparten motorización, prestaciones, gasto de combustible y precio en las versiones de acceso. No obstante, el Yaris añade una alternativa de mayor potencia, 130 CV, en la cual el consumo asciende a 4,3 litros cada 100 kilómetros.

Toyota Aygo X

Toyota Aygo X Cross 2025 | Toyota

Toyota reina en esta lista con dos modelos, pues ahora tenemos el Aygo X. Es el más barato de los cuatro, se puede comprar desde 19.100 euros con ayudas y descuentos, y también el más pequeño con diferencia. Solo suma 3,77 metros de largo y su número de plazas se reduce a cuatro mientras los demás tienen cinco. Su maletero, obvio, es el más pequeño, entre 189 y 231 litros según versión de acabados. Eso sí, solo consume 3,8 litros cada 100 kilómetros con la motorización que comparte con el Mazda 2 y el Yaris.

Renault Clio

Renault Clio | CC

Cerramos con una de las leyendas de Renault, la versión híbrida no enchufable del Clio. Es el más grande con diferencia de la lista, su largura alcanza los 4,12 metros y, por tanto, es el que más espacio tiene en el maletero, 391 litros en la edición que nos interesa, la 1.8 E-Tech Evolution, que es la de menor consumo, 3,9 litros cada 100 kilómetros.

Es la opción más cara de la lista, aunque no asciende demasiado respecto a las anteriores. Queda por debajo de los 25.000 euros y es una buena alternativa para quienes deseen, además de espacio, mejores prestaciones. Entrega 160 CV de potencia para una velocidad máxima de 180 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 8,3 segundos.