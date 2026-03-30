Así se comporta el nuevo Hyundai 6 N en circuito: una berlina deportiva de alto rendimiento

Si el Hyundai Ioniq 5 N supuso una auténtica revolución cuando aterrizó en nuestras carreteras, imagínate cuando se presentó. Curiosamente fue en el mismo lugar y de la misma manera, en el Festival de la Velocidad de Goodwood, que el segundo modelo de la familia N eléctrica.

Este último es un coche muy similar al primer prototipo que la marca hizo para dar a conocer esta gama de modelos. Una berlina que marcará, como ya hizo su hermano pequeño, el Ioniq 5 N, un antes y un después entre los vehículos eléctricos de alto rendimiento. Hablamos del nuevo Hyundai Ioniq 6 N.

Nos esperan aceleraciones de infarto, vueltas rápidas, derrapajes y más diversión... en un lugar de lo más interesante: el Circuito en Castellolí.

Un sitio para perderse y que no te encuentren; un paraíso de la alta velocidad ideal para probar deportivos de todo tipo.

Porque nuestra montura de hoy es un modelo muy especial, un coche que invita a disfrutar al volante tanto en circuito como fuera de él. Por algo es uno de los finalistas en la categoría de Mejor Coche Deportivo en los World Car Awards 2026.

Su diseño es totalmente N. Capó bajo, un frontal con tomas de aire grandes y funcionales, además de un splitter prominente. Y eso sumamos aletas ensanchadas, llantas forjadas de 20 pulgadas, y una caída trasera tipo coupé con un gran alerón muy llamativo.

Prueba Ioniq 6 N | Centímetros Cúbicos

Dentro de esta berlina deportiva, esa atmósfera N también recorre cada detalle.

Asientos envolventes tapizados en Alcántara y cuero, exclusivo volante “N” con botones específicos para sus modos, pedales en aluminio “N” o una iluminación de bienvenida te meten en el papel.

Estamos subidos en una bestia de nada menos que 650 CV y 770 Nm de par. Una bestia eléctrica que suena como un coche de combustión.

El Ioniq 6 N nos permite acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3,2 segundos si utilizas el N Launch Control. Y puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 260 km/h.

Es excepcional como empuja en las rectas, pero es más divertido es meterle caña en las curvas. ¡Es una auténtica locura cómo corre!

Vira muy plano y tiene una dirección superprecisa, con un chasis muy bien puesto a punto y una electrónica impecable. Es un conjunto difícil de igualar.

Algo que solamente Hyundai ha conseguido sublimar, porque esta es la segunda edición de esta tecnología, el Ioniq 6 N; la primera fue el Ioniq 5 N que también probamos aquí, en este maravilloso Circuito de Castellolí.

Mención especial merece el sistema “N e-Shift”, es decir, el cambio de marchas virtual, porque a través de las mismas levas que utilizas para regenerar energía, cuando cambias de modo puedes subir y bajar de marcha con ellas como en cualquier otro superdeportivo de cambio secuencial.

Prueba Ioniq 6 N | Centímetros Cúbicos

Y emula hasta el sonido del rango de revoluciones, que es lo extraordinario. De esto último se encarga su sistema N Active Sound +, donde un hardware reproduce sonidos capaces de erizar la piel de cualquiera.

Es como si fuera magia, porque realmente te olvidas de que llevas un coche cien por cien eléctrico. ¿Quién dijo que los coches eléctricos no podían ser divertidos?

Aquí pilotas como si llevaras un aparato de combustión de lo más bestia, pero utilizando solo la electrificación, es decir, con cero emisiones permanentemente.

Obviamente estamos ante un coche con un potencial enorme. Así que, para llevarlo bien y sacarle todo el partido en circuito tienes que contar con una frenada excepcional. Y aquí la tenemos. Porque, además, también sirve para regenerar y recuperar batería.

Con su elevado peso, esto es indispensable para poder disfrutar plenamente al volante en cualquier escenario. Porque tienes la confianza que siempre da un sistema de frenado bien elaborado.

De hecho, cuenta con modos de frenado específicos que se adaptan tanto a la conducción diaria como al uso intenso en circuito, mientras que los sistemas regenerativos se adaptan a las condiciones de la carretera y al estilo de conducción para maximizar la recuperación de energía y la autonomía.

Prueba Hyundai 6 N | Centímetros Cúbicos

Y aquí todo está previsto. Porque el coche lleva un hardware de alto rendimiento con controles inteligentes para optimizar la estabilidad, la agilidad y la eficiencia al máximo incluso en un circuito. Vamos, que transmite un placer de conducción que no te esperas nunca en un coche eléctrico.

Y es que, es cierto que el Ioniq 6 N está meticulosamente diseñado para destacar en pista. Pero también es una berlina perfecta para acompañarte en el día a día, práctico y efectivo en la calle o por largas autopistas.

Porque tienes más de 400 kilómetros de autonomía disponibles, los cuales recuperas del 10 al 80% cargando en menos de 18 minutos.

Es un tres en uno. Porque eléctrico, de carreras y te sirve para el día a día. Y a esto se suma que es N es el coche más potente y rápido que jamás ha fabricado Hyundai. Una auténtica maravilla de la tecnología; una joya.