La renovación del Polestar 2 subirá la competencia entre las berlinas deportivas

El Polestar 2 fue uno de los coches que más triunfo en el mercado español durante 2025, con un incremento de un 115% en ventas hasta las 800 unidades. Cifras que se trasladan a otros países para confirmar el éxito de este modelo sueco-chino (surge de una asociación entre Volvo y Geely). Así, se justifica que se esté trabajando en una actualización que debería llegar a las calles en 2027.

Desde que nació en 2020, ya se han vendido más de 180.000 unidades en todo el mundo, de esta berlina 100% eléctrica, superando las expectativas. Pero seis años después, hay que darle ciertos retoques para que el modelo no se quede atrás y se adapte a unos tiempos que corren muy rápido. No obstante, en Polestar van a seguir la filosofía de no tocar demasiado lo que funciona.

Afianzar clientela

El CEO de la marca, Michael Lohscheller, afirma que “no habrá una revolución, pero sí un avance consistente. Queremos fidelizar a los clientes y mejorar la autonomía y la tecnología de las baterías”. Es decir, generar novedades suficientes para que los conductores continúen confiando en Polestar y no en el resto de fabricantes que también apuestan fuerte por la innovación.

Polestar 2 | Polestar

El Polestar 2 ahora está disponible con motorizaciones de 272, 299, 421 y 476 CV de potencia. Respecto a la autonomía, la diversidad varía entre los 554 y los 659 kilómetros de autonomía. Según las palabras de Lohscheller, la actualización del modelo debería extender sus autonomías más bajas como las más altas. No es algo que se le ocurra a Polestar, la marca sueco-china solo está siguiendo la ruta que marca el resto de la industria.

Mayor extensión

No obstante, las principales modificaciones irán dirigidas al diseño. Para empezar, la carrocería sumará unos 10 centímetros de largo para ofrecer mayor capacidad de carga y comodidad en el habitáculo. El exterior tendrá un espíritu mucho más deportivo, adaptándose a la tendencia que se observar en el sector de las berlinas.

En el salpicadero, la pantalla central con aplicaciones como el navegador y el resto de funciones del coche, estará orientada al conductor. Nuevamente, se trata de un detalle cada vez más frecuente en los vehículos modernos. Pero mientras muchos fabricantes eliminan los botones físicos en sus modelos, Polestar los recuperará para esta actualización, lo cual demuestra que escuchan a los conductores, que no terminan de estar convencidos con que las pantallas táctiles concentren todo el protagonismo. 2027 será el año del nuevo Polestar 2, y en 2028 ya está previsto el Polestar 7.