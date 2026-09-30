Android Auto convierte la pantalla de tu coche en una consola: abre la puerta a muchos más juegos, pero con una condición

Las enormes pantallas que llevan los coches modernos cada vez sirven para más cosas. Navegación, música, llamadas, climatización y, dentro de poco, incluso YouTube. Pero Google acaba de dar otro paso importante con Android Auto: convertir la pantalla del coche también en una pequeña consola de videojuegos.

No significa que hasta ahora fuese imposible jugar. Android Auto ya era compatible con algunos títulos como Angry Birds 2, Beach Buggy Racing o Candy Crush Soda Saga. La diferencia es que Google acaba de eliminar una barrera importante que debería hacer que el catálogo crezca considerablemente.

Google abre Android Auto a muchos más videojuegos

Hasta ahora, los videojuegos formaban parte de una categoría todavía considerada experimental o beta dentro del ecosistema destinado al automóvil. Eso acaba de cambiar: Google ha abierto oficialmente esta categoría a los desarrolladores, tanto para Android Auto como para Android Automotive.

En la práctica esto significa que cualquier desarrollador que adapte correctamente su juego a las normas de Google podrá distribuirlo también para las pantallas de los coches compatibles.

Es una evolución lógica de una plataforma que cada vez quiere ofrecer más posibilidades. De hecho, Google también está preparando la llegada de YouTube a Android Auto, convirtiendo esos minutos que pasamos detenidos dentro del coche en algo bastante diferente de lo que conocíamos hasta ahora.

Juegos en Android Auto | Generada por IA

No, no podrás jugar mientras conduces

Hay una condición evidente, pero conviene recalcarla: los juegos únicamente funcionan cuando el vehículo está estacionado.

Google ha diseñado el sistema precisamente para impedir que este tipo de aplicaciones puedan convertirse en una distracción durante la conducción. Si intentas iniciar un juego mientras el coche está circulando, Android Auto mostrará un mensaje indicando que la aplicación no está disponible mientras conduces.

La restricción va incluso un poco más allá. En el caso de los videojuegos, ni siquiera se permite mantener funcionando su audio en segundo plano cuando el vehículo comienza a moverse.

La idea, por tanto, no es precisamente echar una partida durante un atasco, sino aprovechar momentos en los que el coche permanece parado durante bastante tiempo.

La recarga del coche eléctrico es el escenario perfecto

Y ahí es donde esta función empieza a tener bastante sentido. Una parada para cargar un coche eléctrico puede durar veinte, treinta o cuarenta minutos, dependiendo del vehículo y del cargador utilizado. Tiempo suficiente para jugar una partida sin necesidad de sacar el móvil.

También puede resultar útil mientras esperas a alguien en el coche o, simplemente, durante cualquier parada prolongada.

Google ya había comenzado a ampliar este apartado con juegos pensados incluso para niños. En marzo anunció la incorporación de títulos educativos y familiares para utilizar mientras el coche estuviese estacionado, incluyendo propuestas como Disney Coloring World, Marvel HQ o Draw a Stickman.

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Incluso podrás utilizar un mando

Los desarrolladores tendrán además que adaptar sus juegos a una situación bastante peculiar: no todas las pantallas de los coches tienen el mismo tamaño, resolución ni proporción.

Google exige que los videojuegos puedan adaptarse correctamente a diferentes formatos de pantalla, evitando franjas negras y aprovechando todo el panel disponible. También contempla la posibilidad de utilizar mandos físicos, por lo que determinados juegos no tendrán que depender exclusivamente de la pantalla táctil.

Otra de las condiciones es que el videojuego pueda guardar correctamente la partida y recuperar el estado anterior. Tiene bastante lógica: si estás jugando mientras cargas y llega el momento de continuar el viaje, Android Auto debe poder cerrar la experiencia y permitir que la retomes posteriormente.

Para disfrutar de estos juegos mediante Android Auto será necesario, además, tener un teléfono con Android 15 o una versión posterior.

Android Auto ya quiere ser mucho más que Google Maps y Spotify

El movimiento encaja con la transformación que Google está preparando para Android Auto. La compañía ya ha anunciado una renovación de la interfaz, nuevos widgets, una integración mucho mayor de Gemini y funciones de entretenimiento que incluyen vídeo Full HD a 60 fps en determinados coches compatibles.

Es decir, Android Auto empieza a dejar atrás aquella idea de ser simplemente una forma cómoda de utilizar Google Maps, Spotify y WhatsApp desde el coche. Cuando el vehículo esté parado, la pantalla central podrá convertirse también en una plataforma de entretenimiento.

Y ahora que Google ha abierto definitivamente la puerta a los desarrolladores de videojuegos, probablemente lo más interesante no sean los juegos disponibles hoy, sino todos los que podrían llegar durante los próximos meses.