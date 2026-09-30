Bentley entra en la era eléctrica con un modelo de hasta 888 CV y 600 km de autonomía

Bentley se pasa al eléctrico. La firma británica ha presentado el Torcal, su primer modelo con un sistema de propulsión completamente eléctrico, y lo hace con unas cifras que poco tienen que ver con la idea de un coche eléctrico concebido únicamente para ganar eficiencia: hasta 888 CV, 1.350 Nm de par y una autonomía de 600 kilómetros.

Con cinco metros de longitud, el nuevo modelo combina el planteamiento de gran turismo de la marca con una arquitectura de 800 voltios y una capacidad de batería de 113 kWh netos.

Bentley Torcal | Bentley

La batería está formada por 192 celdas de iones de litio en formato pouch y permite trabajar con cargas de hasta 400 kW. En condiciones ideales, pasa del 10 al 80% requiere menos de 20 minutos, mientras que siete minutos conectado al cargador pueden añadir hasta 161 kilómetros de autonomía.

Bentley también ha trabajado en la habitabilidad: el Torcal ofrece un maletero de 460 litros al que suma otros 90 litros de almacenamiento bajo el capó delantero. Pese a sus dimensiones, declara un radio de giro de 11,1 metros, una cifra pensada para facilitar las maniobras en ciudad.

Bentley Torcal | Bentley

La gama arranca con el Torcal de 821 CV y 1.194 Nm, capaz de completar el 0-100 km/h en 3,4 segundos y alcanzar 250 km/h. Por encima se sitúa el Torcal S, que lleva el planteamiento deportivo un paso más allá: alcanza 888 CV y 1.350 Nm con el Launch Control activado, acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y llega a 260 km/h.

El diseño sigue las proporciones habituales de un Bentley, aunque adaptadas a un modelo eléctrico, con especial protagonismo para los pasos de rueda traseros y una carrocería que se estrecha hacia la zaga.

Bentley Torcal | Bentley

En el interior, el Torcal apuesta por materiales y tecnología a partes iguales. El sistema de sonido de serie cuenta con 620 W y 16 altavoces, mientras que la opción firmada junto a Naim eleva la potencia hasta 1.780 W mediante 28 altavoces, incorpora transductores en los asientos y altavoces integrados en los reposacabezas delanteros, además de Dolby Atmos 7.1.

A esto se suma un arsenal de asistentes a la conducción basado en 25 radares, sensores y cámaras, encargados de monitorizar el entorno del vehículo.

Bentley Torcal | Bentley

El Torcal S añade, además de sus prestaciones, una puesta a punto estética específica para diferenciarse del modelo convencional. El acabado de acceso incorpora elementos cromados en plata satinada, pintura monocromática y madera de nogal de poro abierto, mientras que la versión S adopta una imagen más deportiva.

Con este modelo, Bentley da un paso decisivo hacia la electrificación sin renunciar a uno de los ingredientes que más identifican a la marca: combinar un elevado nivel de lujo con unas prestaciones que, en este caso, llegan al territorio de los superdeportivos eléctricos.