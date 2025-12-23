El Nissan Micra arrasa también en seguridad: el urbano eléctrico que rivaliza con el Renault 5

Digamos que el Nissan Micra no necesita demasiada presentación. Un coche japonés con generaciones a sus espaldas y que, relanzado como eléctrico adoptando mecánica y plataforma del Renault 5 E-Tech, recoge el éxito inmediato que éste está experimentando en el mercado español y promete posicionarse entre los BEV más vendidos.

Nissan lo sabe, sabe que el renovado mini urbano asumirá la responsabilidad de cubrir una buena cuota por ser el modelo de acceso y, además de incentivar con un precio financiado de algo más de 18.000 euros, busca atraer clientes con bonos de recarga para quienes compren uno.

No hay duda de que el nuevo Micra eléctrico se basa en el Renault 5 E-Tech, pero tiene personalidad propia | Nissan

Pero hay un boletín de última hora que nos lleva a plantear si, al momento de considerar apostar por el nuevo Nissan Micra, merece ser tenido en cuenta su reciente paso por las pruebas de seguridad de la Euro NCAP. De haber recibido las cinco estrellas, el enfoque habría sido otro, pero las cuatro con las que se retiró nos obliga a poner el foco en los motivos por los cuales no alcanzó una calificación perfecta. Me inclino por un sí, pero sin dejar pasar las categorías en las que ha demostrado cierta debilidad.

El Nissan Micra 2025: un desglose de su paso por la Euro NCAP

Aunque recibió buenas calificaciones para su asistente de mantenimiento de carril y su frenado de emergencia frente a otros vehículos, el Nissan Micra 2025 bajó a un “adecuado” en su asistente de velocidad y a un “marginal” respecto del monitoreo del estado de los ocupantes –no por culpa del recordatorio del uso de cinturón, en lo que aprobó, sino a causa de un “débil” funcionamiento del monitoreo del conductor, que incluye las advertencias frente a fatigas–. Esto hizo que obtuviera el porcentaje más bajo, de un 68 %, en el apartado de las asistencias de seguridad.

Nissan Micra eleéctrico | Nissan

No se puede decir que no elevó la vara en la categoría que apunta al desempeño del coche ante los actores viales más vulnerables. Su 77 % otorgado por la Euro NCAP se resume en un buen rendimiento del asistente de frenado de emergencia frente a motoristas y ciclistas –con un perfecto seis sobre seis y una muy buena puntuación de 7,4 sobre ocho puntos, respectivamente–, a pesar de haber recibido un “adecuado” de 5,8 sobre nueve respecto de su capacidad de reacción frente a peatones.

Las calificaciones más altas las logró en la protección para los ocupantes del coche, con un 80 % tanto para la seguridad infantil –11,3 puntos sobre 12 en la instalación del sistema de sujeción para niños y 23,2 sobre 24 puntos en prueba de choques frontales y laterales– como para la de los adultos. En este último apartado, el nuevo Micra aprobó en la protección contra latigazos cervicales para ambas filas de asientos en la prueba de choques traseros y demostró estabilidad en los maniquíes al momento de los desplazamientos frontales.