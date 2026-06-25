Quiere ser la revolución eléctrica de Volkswagen, con apellido GTI y nombre mítico, estas son todas sus claves

Lo siento, puristas de la gasolina. Si hay un GTI nuevo, por más que se conduzca a batería, toca adaptarse. El Volkswagen ID. Polo GTI viene para marcar una época. Y es necesario analizar cuatro ítems fundamentales para que lo conozcas en profundidad: la identidad visual, la eficiencia de su arquitectura eléctrica, la técnica y el equipamiento deportivo.

La delgada franja roja ha sido invocada una vez más. Lo clásico es lo clásico más allá del paso del tiempo y, por ello, sin excepción recorre todo el ancho del frontal, ahora ubicada debajo de la tira LED. El emblema GTI, infaltable, se aplica como norma sobre la izquierda del morro visto de frente y también en la zaga en posición central, debajo del logotipo VW. ¿Para destacar? Le sienta bien al coche el diseño de iluminación trasera horizontal.

Volkswagen ID.Polo GTI | Volkswagen

La esencia GTI se expande al interior por decantación. El tapizado escocés en los asientos, en claro guiño a la tradición, y el rojo en contraste domina la cabina en secciones clave como las costuras en volante, asientos y puertas, así también como la línea fina que va de lado a lado en el salpicadero. Detalles atemporales e inherentes a los elementos deportivos.

El nuevo Volkswagen ID. Polo GTI: equipamiento deportivo, técnica deportiva

A saber, los asientos delanteros, unas llantas de aleación de 19 pulgadas, la calandra de patrón GTI en forma de panal desplazada a la parte baja, los elementos rojos verticales en sus extremos, como reminiscencia de los ganchos de remolque de los coches de carrera, un gran difusor trasero negro de dos piezas y la cereza del postre: un alerón de techo que se interrumpe hacia el centro de forma equidistante. En el puesto de conducción se alista esa marca roja en la zona de las 12 en punto del volante que solemos ver en competición.

Volkswagen ID.Polo GTI | Volkswagen

Hay más que los 226 CV de potencia en el nuevo ID. Polo GTI para acompañar esas especificaciones que hablan, de alguna manera, el idioma del alto rendimiento. Este coche saldrá de fábrica dotado de una suspensión deportiva adaptativa, de un diferencial autoblocante para el eje que tracciona –el delantero, desde ya– y de un perfil de conducción GTI que se activa desde un botón en el volante.

Si de botones en volantes multifunciones hablamos, esta versión, siguiendo la senda del modelo estándar, no le escapa a las pantallas retro. La de conductor adopta la visualización digital de los instrumentos del Golf I de segunda serie mediante el interruptor View en el volante y la táctil va en sintonía al reinterpretar con gráficos el equipamiento de la consola central del compacto de los ochenta.

Volkswagen ID.Polo GTI | Volkswagen

El cierre fugaz va para su eficiencia, resumida en una autonomía de 424 km en ciclo combinado y una carga rápida en corriente continua con potencias de hasta 105 kW, en la que se recupera energía del 10 al 80 por ciento de la capacidad total de su batería NMC –52 kWh– en 24 minutos.